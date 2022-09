El Gobierno de la CdMx me acusó con AMLO de que operé contra Morena, dice Monreal

El Senador Ricardo Monreal acusó que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y su asesor Antoni Gutiérrez-Rubí han hecho campaña para “liquidarlo” políticamente de cara al proceso electoral de 2024. También comentó que a su parecer los cambios a la Guardia Nacional implican “no sólo la modificación de leyes ordinarias, sino la modificación de la propia Carta Magna”.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta y Coordinador de la bancada de Morena, explicó esta mañana que en su relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo “venció la intriga” porque se le acusó de haber sido el responsable de la pérdida de las alcaldías en la Ciudad de México durante las elecciones intermedias de 2021.

“Se me intrigó de que había sido el responsable de la pérdida de alcaldías en la Ciudad de México. Que yo había sido el que había perdido nueve alcaldías y que de hecho yo hoy había influido para que los nueve alcaldes y alcaldesas ganaran. Cosa falsa porque la Ciudad de México tiene un alto nivel de politización y de conciencia y no asistí a un sólo acto que influyera o que permitiera hacer esa valoración. La explicación más fácil para quien gobierna la ciudad era ‘Monreal es el responsable, yo no, sino Monreal nos hizo esta trampa’”, comentó el Senador en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

—¿Quién sostuvo ante al Presidente que eso habría ocurrido en la Ciudad de México? —lo cuestionó Aristegui.

—Los círculos cercanos y todavía lo sostienen. Por eso ahora los asesores extranjeros que tienen a su disposición insisten en eso. “Monreal es un traidor”. Ese es el mote de la campaña de ellos para liquidarme (rumbo a 2024) pero es una estrategia del Gobierno de la Ciudad.

—¿Es decir Claudia Sheinbaum y su equipo?

—Sí, es su equipo y el asesor extranjero —respondió el Senador Monreal en referencia al analista y consultor Antoni Gutiérrez-Rubí, quien este año llevó a Gustavo Petro a posicionarse como el primer Presidente de izquierda en Colombia, y que antes lo hizo con Alberto Fernández, en Argentina.

El Senador Ricardo Monreal señaló en el mismo espacio que hay “una presión fuerte de un grupo al interior de Morena de que el procedimiento que utilicemos sea el mismo que se usó en la Cámara de Diputados, la vía rápida […] en lo personal a mí no me gusta la vía rápida, pero es mi opinión, me gustaría que diéramos paso a una mayor deliberación”

El Senado recibirá este martes la Reforma legal a la Guardia Nacional y a diferencia de la Cámara de Diputados se prevé que tome más tiempo, como lo ha adelantado el presidente de la Jucopo, quien el domingo indicó que hay “varios escenarios” sobre la mesa, los cuales se acordarán con la oposición, aún cuando Morena y sus aliados tienen los votos necesarios para sacar adelante esta legislación.

“No calificamos el trabajo de la la colegisladora (la Cámara de Diputados), dado que es un órgano autónomo y al que respetamos, pero en el Senado actuaremos con responsabilidad en este proceso legislativo tan importante para la vida del país”, comentó el domingo Monreal en un video.

El Senador Ricardo Monreal explicó esta mañana a la periodista Carmen Aristegui que “cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, desde mi punto de vista y lo he expresado, implica no sólo la modificación de leyes ordinarias, sino la modificación de la propia Carta Magna”.

La postura de Ricardo Monreal no ha sido bien recibida en Palacio Nacional, en donde esta mañana el Presidente López Obrador mencionó al Senador por su nombre —algo que no es usual— y advirtió que en Morena no se hacen alianzas “cuando se trata de defender los intereses del pueblo, de la nación, y que cada quien asuma su responsabilidad. Es que cada quien tiene que actuar de acuerdo a principios y a ideales, y esto no está para politiquería”.

Aunque el Senador Monreal ha negado que exista una ruptura entre él y el Presidente, lo cierto es que en fechas recientes ha sido arropado por la oposición ante la inconformidad que ha surgido dentro de la bancada morenista, donde un grupo de senadores de su partido le ha reclamado la distancia que ha tomado con respecto a Palacio Nacional.

El episodio más reciente de esta disputa se dio con el “desaire” —como lo llamó Monreal— de los secretarios Adán Augusto López, Luis Cresencio Sandoval y Rosa Icela Rodríguez a la plenaria de los senadores de Morena, lo cual dio pauta para que en la realización del mismo evento se evidencia la existencia de dos grupos morenistas: uno que respaldó a Monreal como dirigente del partido en la Cámara Alta, y otro que cuestionó su acercamiento a la oposición y su manejo como coordinador del Grupo Parlamentario.

“Es un desdén, es un desaire, es una falta de respeto a la fracción parlamentaria mayoritaria, a la de Morena, que lo que ha hecho siempre es buscar de qué manera certificar, confirmar, acompañar las política públicas del Presidente. Creo que era una buena oportunidad para que la Secretaria de Seguridad Rosa Icela y el comandante de la Guardia Nacional (Luis Rodríguez Bucio), el Secretario de la Defensa, el Secretario de la Marina pudieron haber expresado y explicado, y lograr un compromiso con los senadores y las senadoras sobre la posibilidad de las reformas (a la Guardia Nacional) que ahora están en discusión y que han enviado a la Cámara de Senadores”, dijo Monreal esta mañana en entrevista con Carmen Aristegui.

A este episodio sucedió otra de manera inmediata en el bloque morenista con la elección de la Presidencia de la Mesa Directiva, en la cual Ricardo Monreal alcanzó a colocar a Alejandro Armenta como el presidente de este órgano legislativo, afianzando así su poder en el Senado, porque mantiene la coordinación del partido, la bancada mayoritaria, y la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el órgano de gobierno de esa institución. Armenta obtuvo 36 votos por 28 de Higinio Martínez, cercano a Claudia Sheinbaum, por quien declinaron Gabriel García, un hombre del Presidente, y José Narro, identificado como cercano al Canciller Marcelo Ebrard.

“Eran cuatro candidatos […] de repente dos de ellos declinaron, Gabriel García y el Senador José Narro declinaron por Higinio, y los dos declinaron públicamente en el momento en que se estaban presentado en el Pleno para competir. Creo que ellos calcularon que con las tres declinaciones ganaría Higinio Martínez y no fue así […] Entiendo que sí hay la intención, desde el desaire, se fue construyendo una narrativa en la que obviamente se pretende debilitar al coordinador, debilitarme, entiendo muy bien la política y los ritmos de la misma y entiendo que a veces el tener autonomía, criterio propio no gusta”, expresó Ricardo Monreal a Aristegui Noticias.

El Senador Monreal con este triunfo no sólo controlará los recursos económicos, materiales y humanos del Senado mediante la Jucopo, sino también la agenda legislativa con la presidencia que tendrá Armenta. Factores clave para la votación de la reforma de la Guardia Nacional, en la que Monreal ha dicho: “No adelantamos vísperas, pero tampoco adelantamos procedimientos. Vamos a intentar construir los acuerdos en los mejores términos en las próximas horas”.