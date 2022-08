Adán Augusto rechaza división con Monreal por faltar a reunión plenaria de Morena

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negó este miércoles que haya divisiones con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, luego de que canceló su asistencia a la reunión plenaria de la bancada en el Senado.

“No [fue desaire] yo en mi caso he sido convocado y he asistido, no pude asistir porque tenía un compromiso familiar fuera de la ciudad”, dijo el secretario de Gobernación al ser cuestionado a su llegada a Palacio Nacional.