“No necesito de publicistas extranjeros”: Monreal tras fichaje de asesor de Sheinbaum

Monreal descartó necesitar de extranjeros rumbo a una campaña presidencial. “Soy de corazón nacionalista”, dijo.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, rechazó necesitar de publicistas extranjeros para asesorarlo de cara a la carrera por las elecciones de 2024, ya que es de “corazón nacionalista”.

“Yo con mexicanos. No necesito publicistas extranjeros, soy de corazón nacionalista y de acción nacionalista” expuso.

Las declaraciones del legislador surgen luego de que se diera a conocer que la Gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, integró a su equipo de campaña al estratega político Antoni Gutiérrez-Rubí, quien estuvo detrás de la victoria de Gustavo Petri a la presidencia de Colombia.

“Hay una ‘chaparrita’ que me ayuda que me atropella cada vez que puede, y es chiapaneca. Esta es mi arma secreta, ella es la que se encarga de medios, gana modestamente, ha aprendido, es del grupo parlamentario de Morena. No es necia, no está imponiéndome que ‘has esto, habla así, quítate esta corbata, ponte este saco’ porque no lo acepto. No, nunca he sido así”, ahondó.

“Por eso esa es mi arma secreta para enfrentar a los extranjeros. Son mejores los mexicanos y las mexicanas publicistas”.

¿QUIÉN ES ANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ?

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sumó a su equipo de comunicación al analista y consultor Antoni Gutiérrez-Rubí, quien este año llevó a Gustavo Petro a posicionarse como el primer Presidente de izquierda en Colombia, y que antes lo hizo con Alberto Fernández, en Argentina.

Sheinbaum confirmó la incorporación de Gutiérrez-Rubí este martes durante una conferencia de prensa, en donde aseguró que el español asesorará al Gobierno de la Ciudad de México en “algo muy especial” sin revelar más detalles al respecto.

“Ni estamos en campaña ni en ningún otro tema. Estuvimos buscando una persona que nos pueda ayudar en temas de asesoría en comunicación digital y en realidad va a dar algunos cursos y unas asesorías, y ya les compartimos después, es un monto muy pequeño con el que va a colaborar”, expresó.

De acuerdo con el diario español El País la incorporación de Gutiérrez-Rubí se concretó luego de varias reuniones con Sheinbaum en la capital mexicana.

Antoni Gutiérrez-Rubí, de 62 años de edad, es fundador y director de Ideograma, empresa especializada en consultoría y asesoramiento en comunicación pública en Barcelona, España, y en varios países de América Latina como Argentina, Ecuador, Chile, México y Panamá.

En su website, el analista y consultor español se describe como impulsor de la tecnopolítica, proyecto dedicado a analizar, investigar y crear herramientas para la sociedad digital. Asimismo apunta que, además de la comunicación, entre los temas de desarrollo de su labor profesional se encuentran la política y las nuevas tendencias en el ámbito social y empresarial.

Antoni Gutiérrez-Rubí destaca por su experiencia en la política latinoamericana. Su nombre estuvo recientemente bajo los reflectores a partir del triunfo del izquierdista Gustavo Petro en Colombia pues estuvo detrás de todas las decisiones trascendentales que marcaron la campaña del ahora Presidente electo.

Según el periodista Francesco Manetto de El País, en Colombia Gutiérrez-Rubí plasmó una estrategia que ayudó a Petro “a remontar en un escenario que parecía adverso en un país que nunca había tenido un Gobierno progresista”.

Pero Petro no es el único candidato latinoamericano que ha acompañado en campaña. En 2019 el consultor político estuvo trabajando de la mano con la coalición Frente de Todos, que llevó a la presidencia argentina a Alberto Fernández con la “campaña del sí”.

“Quiero que le digamos sí al que invierte y le digamos no al que especula, que le digamos sí a la Argentina que nos merecemos y digamos no a la Argentina que tantos dolores nos trajo”, dictaba uno de los discursos de Fernández.

En entrevista con el medio cordobés Perfil, el consultor originario de Barcelona, España, compartió que las campañas políticas en Argentina suelen ser complejas puesto a que los escenarios no están cerrados y puede haber distintos posibles desenlaces.

“Uno de los desafíos de la comunicación política es entender que lo que ha sido tradicionalmente propiedad de la política, como el control del tiempo y la información, se está esfumando […] El tiempo ya no está bajo tu control, los medios tienen una gran capacidad de observar y fiscalizar. Los tiempos se aceleraron y la transparencia también. Uno de los desafíos es hacer política en tiempo real con transparencia en tiempo real”, expreso.

Por otra parte, en España trabajó con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), con el que ayudó a Juan Manuel Moreno Bonilla a coronarse como el primer gobernante del partido en Andalucía en el 2018.

Luego de que se diera a conocer la noticia de la incorporación de Antoni Gutiérrez-Rubí al equipo de comunicación de Sheinbaum surgieron rumores de que el también escritor podría asesorar políticamente a la Jefa de Gobierno, quien aspira a la candidatura presidencial de Morena para suceder en 2024 al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

LA CARRERA PRESIDENCIAL DE CLAUDIA SHEINBAUM

El pasado 22 de julio la Jefa de Gobierno fue cuestionada en entrevista con Romina Gándara y Daniela Barragán en el programa Café y Noticias, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire sobre sus aspiraciones presidenciales, ahí dijo que “había que tener la cabeza fría” en medio de la disputa para la candidatura presencial.

“Sé que se van a hacer bien las cosas y finalmente la manera que nuestro partido tiene para poder definir a un candidato o candidata en su momento que se presente para una diputación, para una presidencia municipal, para una gubernatura o para la Presidencia de la República, son las encuestas”, dijo en relación a este método que ha sido cuestionado por algunos de los aspirantes como el Senador Ricardo Monreal o el Canciller Marcelo Ebrard, cuyo equipo ha pedido “piso parejo”.

Apenas ayer se dio a conocer, en un estudio de opinión pública de Covarrubias y Asociados sobre el proceso electoral de 2023 y 2024, que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México mantiene una clara ventaja en las preferencias por la candidatura de Morena con un 42 por ciento de aprobación de los encuestados a la pregunta “¿a quién prefiere como candidato o candidata por Morena para la Presidencia de la República en 2024?”.

Por otro lado, el 18 de julio El Financiero publicó los resultados de un sondeo que revelaron que entre los simpatizantes de Morena, la Jefa de Gobierno capitalina sigue siendo la política con más proyección para gobernar el país.