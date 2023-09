Sheinbaum será el relevo de AMLO en Morena y la candidata presidencial hacia 2024

El anuncio de este miércoles estuvo salpicado por la ausencia de Marcelo Ebrard, cuyo destino en el movimiento está al aire. Las horas que precedieron al anuncio estuvieron marcadas por los reclamos del excanciller, quien anunció que el lunes decidirá la ruta que tomará.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la sucesora de Morena, un movimiento fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que creció en tan solo unos cuantos años.

Luego de una tarde marcada por los señalamientos de Marcelo Ebrard y su equipo de irregularidades en el proceso y su demanda de repetir el proceso, el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, anunció que los resultados de la encuesta realizada por el partido respaldan a Claudia Sheinbaum Pardo para que ella sea la Coordinadora Nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación.

“El análisis de los datos nos permite concluir que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo fue la mejor posicionada”, declaró Durazo Montaño.

Las encuestas se desarrollaron una a cargo de la Comisión de Encuestas Morena y cuatro a cargo de casas encuestadoras, con casi 12 mil 500 cuestionarios efectivos, detalló Durazo. “Cada reto fue superado con voluntad democrática”, apuntó.

Durazo Montaño explicó que los resultados de la Comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales de Morena fueron los siguientes: Claudia Sheinbaum, 39.4 por ciento; Marcelo Ebrard, 25.6 por ciento; Adán Augusto López Hernández, 10 por ciento; Ricardo Monreal, 6.5 por ciento; Gerardo Fernández Noroña, 12.2 por ciento, y Manuel Velasco, 6.3 por ciento.

La encuestadora Mercaei, propuesta por Marcelo, arrojó los siguientes resultados: Ebrard 25.9 por ciento; López Hernández, 11.7 por ciento; Monreal 5.8 por ciento, Noroña, 10 por ciento. Sheinbaum 39.3 por ciento y Manuel Velasco 7.3 por ciento.

La encuestadora De las Heras arrojó a su vez estos resultados: Ebrard 26.4 por ciento; Adán Augusto 10.9 por ciento; Monreal 5.4 por ciento; Noroña 9.3 por ciento: Sheinbaum 41.1 por ciento, y Velasco 6.9 por ciento.

En tanto los resultados de Buendía y Márquez fueron: Ebrard 26.1 por ciento; López Hernández, 11.1 por ciento; Monreal, 5.9 por ciento; Noroña, 11.7 por ciento; Sheinbaum, 36.6 por ciento y Velasco 8.6 por ciento.

Y Heliga Consultores tuvo los siguientes números: Ebrard 25.0 por ciento; Adán 12.2 por ciento; Monreal 5.7 por ciento; Noroña 9.9 por ciento; Sheinbaum 40.5 por ciento, y Velasco 6.7 por ciento.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró a su vez que este fue un proceso democrático, en el cual fue la ciudadanía quien decidió quién continuará con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

“Ya no hay dedazos”, remarcó.

El anuncio de este miércoles estuvo salpicado por la ausencia de Marcelo Ebrard, cuyo destino en el movimiento está al aire. Las horas que precedieron al anuncio estuvieron marcadas por los reclamos del excanciller, quien anunció que el lunes decidirá la ruta que tomará.

"En el año 2011 con 32 cuestionarios, no tuve dudas de q ganó Amlo, dije perfecto yo apoyo, pero ahora hay muchas incidencias, yo digo q se repita el proceso

Alguien dijo q soy un ambicioso, si fuera ambicioso estaría hoy pidiendo posiciones, no lo voy a hacer"

Marcelo Ebrard pic.twitter.com/JxbxzQmkFP — Talía Race (@taliarace1) September 6, 2023

En ese sentido, Durazo Montaño sostuvo en el mensaje de esta tarde que no hubo “ningún incidente que haya afectado de forma definitiva el resultado final”.

Ebrard denunció a las 14:30 horas a través de sus redes sociales y en un mensaje a medios que habían impedido el acceso al World Trade Center para el conteo de boletas a los representantes de su equipo, entre ellos Malú Micher, incluso con el uso de fuerza pública.

Asimismo, demandó que se repitiera el levantamiento de la encuesta tras asegurar que su equipo encontró incidencias “en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto”, una situación por la cual se ha retardo el conteo de las boletas. “Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse”, afirmó.

En un video, el exsecretario de Relaciones Exteriores sumó: “Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. No se han contado votos. Quiero que les quede claro eso, por favor. No se ha contado un solo voto. No se ha contado una sola boleta”.

Montserrat Antúnez y Tamara Mares https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-antunez-y-tamara-mares