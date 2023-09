“No nos vamos a someter a esa señora”, dijo Marcelo sobre Sheinbaum, según El País

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard Casaubon decidirá el lunes si continuará o no en Morena. “Es una decisión que tendremos que ver, el lunes tendremos asamblea pero no es algo que nos hayamos propuesto como destino final”, declaró esta tarde el excanciller a Radio Fórmula horas antes de que se dé a conocer el resultado con el cual el oficialismo designará a su candidato presidencial.

—¿Estás definitivamente fuera del proceso?— le preguntó la periodista Azucena Uresti a Ebrard.

—Sí, nos sacó la policía —respondió Marcelo Ebrard haciendo referencia al conflicto que tuvo Martha Lucía Mícher Camarena en las inmediaciones del World Trade Center, el cual desestimo la dirigencia de Morena.

Al mismo tiempo de que saliera a declarar esto, el diario El País dio a conocer cómo en una reunión a puerta cerrada que sostuvo Ebrard con sus colaboradores explicó los motivos de por qué ya no participaría en el proceso ni asistiría al evento donde se anunciará oficialmente al ganador de la interna.

Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y Manuel Velasco ya se encuentran a la espera de los resultados de la encuesta que decidirá al abanderado de Morena.

Sólo Marcelo Ebrard, quien ha pedido repetir todo el proceso al señalar que “no tiene remedio”, se ausentó de la cita. El equipo de Comunicación Social de Mario Delgado confirmó a SinEmbargo que el excanciller se negó a asistir al evento y no llegó al recinto para recibir los resultados de las encuestas.

A su llegada al World Trade Center, Sheinbaum dijo que llega con “ánimo de triunfo”. Sobre lo dicho por Ebrard, dijo: “fue un buen proceso, en donde todos estuvimos de acuerdo. Todos estuvimos de acuerdo”.

Fernández Noroña sostuvo al arribar al WTC que desde hace semanas él señaló que Marcelo Ebrard iba a romper con el movimiento.

“Le sigo planteando a Marcelo Ebrard que esté a la altura. Es lamentabilísimo que se preste al golpeteo en contra de nuestro movimiento, lamentabilísimo que gente como Alejandro Moreno o Xóchitl Gálvez salgan a alentarlo, quien tenga ojos que vea”, declaró a la prensa.

Noroña reconoció que en el proceso hubo inequidades y yerros, pero aclaró que la gente decidió y hay que respetar el resultado.

LOS RECLAMOS DE MARCELO

Esta tarde Morena inició con el conteo final de las preferencias para determinar quién será el Coordinador o Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación tan sólo unos instantes después de que Marcelo Ebrard acusara que el proceso interno del oficialismo “no tiene remedio” en medio de gritos de “fraude” y por lo mismo exigiera que sea repuesto.

"En el año 2011 con 32 cuestionarios, no tuve dudas de q ganó Amlo, dije perfecto yo apoyo, pero ahora hay muchas incidencias, yo digo q se repita el proceso Alguien dijo q soy un ambicioso, si fuera ambicioso estaría hoy pidiendo posiciones, no lo voy a hacer" Marcelo Ebrard pic.twitter.com/JxbxzQmkFP

Frente a los reclamos de Ebrard y su equipo, que en realidad se han extendido a lo largo de todo el proceso, las y los gobernadores, así como el Jefe de Gobierno de Morena publicaron un desplegado, en el cual respaldaron la consulta para el proceso de renovación del liderazgo nacional de la 4T.

“Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. No se han contado votos. Quiero que les quede claro eso, por favor. No se ha contado un solo voto. No se ha contado una sola boleta”, declaró esta tarde Ebrard en un mensaje a medios previo a que se den a conocer los resultados de la medición con la cual se elegirá al candidato o candidata presidencial de Morena.