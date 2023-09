Cobardes, golpearon a Malú: Marcelo. Durazo: Obvio, no hay seguridad pública aquí

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, negó la presencia de seguridad pública en el lugar en donde se lleva a cabo el recuento de las boletas que contienen los resultados de la encuesta levantada por la dirigencia de Morena y cuyos resultados se prevé que se difundan esta tarde.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón denunció que la Senadora Malú Mícher y otros integrantes de su equipo fueron agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, un señalamiento que fue desestimado por el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena.

“Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo, ella es orgullo de nuestro movimiento !!! Repudiamos el uso de la fuerza en su contra , jamás pensé vivir algo así en mi propio partido”, escribió Ebrard en su cuenta de X, horas después de que exigiera al oficialismo repetir todo el proceso para la designación de su abanderado presidencial.

Excluidos por la fuerza pic.twitter.com/5h9Yxi3OZl — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

En respuesta a los señalamientos del excanciller, el Gobernador sonorense Alfonso negó la presencia de seguridad pública en el lugar en donde se lleva a cabo el recuento de las boletas que contienen los resultados de la encuesta levantada por la dirigencia de Morena y cuyos resultados se prevé que se difundan esta tarde.

“En esta sala de recuento, como ustedes pueden ver, hay muy pocas personas, obviamente no hay fuerza pública. Lo menciono porque lamentablemente se ha difundido información equivocada, errónea, falsa”, declaró el presidente del Consejo Nacional a través de un video.

Alfredo Miguel Moran, uno de los cinco notarios que está dando fe del recuento de las boletas, dijo en la misma grabación que a las 14:40 los representantes de Marcelo Ebrard comenzaron a abandonar las mesas. “Continuamos con el conteo de las boletas y se está capturando todo lo que sigue y nosotros estamos dando fe aquí de los hechos que no hay fuerza pública”.

Información sobre los detalles del proceso interno de selección. pic.twitter.com/xzN0LaOKe6 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 6, 2023

Gerardo Fernández Noroña, otro de los aspirantes a la candidatura de Morena, cuestionó que en todas las imágenes que presentan no hubiera “un policía en cien metros a la redonda”. Y añadió: “siguen difundiendo la versión falsa y dolosa de que fueron golpeados e impedidos por la policía de entrar al WTC. Versión mentirosa difundida por el mismísimo @m_ebrard. Lamentable”.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y uno de los principales liderazgos históricos de la izquierda, señaló que dentro de las reglas de la encuesta de Morena no se incluye una segunda vuelta; “menos cuando ésta se quisiera argumentar con el abandono voluntario de los cómputos por parte de los representantes de uno de los aspirantes y, luego, se simulara impedimento físico para estar presente en el escrutinio”.

Esta tarde, a horas de que se difundan los resultados de la encuesta, Marcelo Ebrard dio una conferencia de prensa en la señaló, en medio de gritos de “fraude”, que el proceso interno del oficialismo “no tiene remedio” y por lo mismo exigió que sea repuesto.

Aquí lo que realmente sucedió. https://t.co/7EYCkDQ0SV — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 6, 2023

“Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. No se han contado votos. Quiero que les quede claro eso, por favor. No se ha contado un solo voto. No se ha contado una sola boleta”, declaró.

El levantamiento de la encuesta concluyó el lunes, y desde ayer comenzó el conteo de las boletas que está por finalizar en un proceso vigilado por más de 50 observadores del partido y trabajadores de una empresa de seguridad.

ASPIRANTES LLEGAN AL WTC

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que va rumbo al WTC de la capital para acudir al lugar donde se está realizando el conteo de las boletas de la encuesta interna.

A través de su cuenta de la red social X, Sheinbaum publicó una fotografía en donde se le ve al interior de un vehículo, y cuya descripción señala que va rumbo al edificio emblemático de la CdMx.

A su llegada al World Trade Center, Sheinbaum dijo que llega con “ánimo de triunfo”. Sobre lo dicho por Ebrard, dijo: “fue un buen proceso, en donde todos estuvimos de acuerdo. Todos estuvimos de acuerdo”.

Por su parte, el Diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, informó en sus redes sociales que va en camino hacia el WTC, aunque hasta el momento no ha actualizado sobre su presencia.

Fernández Noroña sostuvo al arribar al WTC que desde hace semanas él señaló que Marcelo Ebrard iba a romper con el movimiento.

“Le sigo planteando a Marcelo Ebrard que esté a la altura. Es lamentabilísimo que se preste al golpeteo en contra de nuestro movimiento, lamentabilísimo que gente como Alejandro Moreno o Xóchitl Gálvez salgan a alentarlo, quien tenga ojos que vea”, declaró a la prensa.

Noroña reconoció que en el proceso hubo inequidades y yerros, pero aclaró que la gente decidió y hay que respetar el resultado.

Montserrat Antúnez y Tamara Mares https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-antunez-y-tamara-mares