Ebrard asegura que la interna de Morena “no tiene remedio” y pide repetir la encuesta

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón llamó a la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, a reponer el proceso interno del partido al considerar que “no tiene remedio” y repetir la encuesta incluso si él resultara ganador.

“Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. No se han contado votos. Quiero que les quede claro eso, por favor. No se ha contado un solo voto. No se ha contado una sola boleta”, declaró esta tarde Ebrard en un mensaje a medios previo a que se den a conocer los resultados de la medición con la cual se elegirá al candidato o candidata presidencial de Morena.