Entrevista | Sheinbaum le abre la puerta a Ebrard, y sobre Xóchitl dice: es el pasado

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo llamó a Marcelo Ebrard Casaubón a la unidad y a caminar juntos en el proceso electoral de 2024, en el que competirá contra Xóchitl Gálvez (PRI-PAN-PRD), a quien señaló de “representar el pasado”.

Sheinbaum ganó este miércoles la encuesta de Morena y fue nombrada Coordinadora Nacional de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Tras recibir el respaldo de sus compañeros Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, la exjefa de Gobierno habló con “Los Periodistas” en la primera entrevista que dio a un medio de comunicación después de resultar victoriosa en el proceso interno del oficialismo.

—Frente a lo que Marcelo Ebrard ha dicho en las últimas horas (de repetir el proceso), no estuvo presente ahí (en el anuncio de los resultados), ¿cuál es su mensaje? —se le preguntó a Claudia Sheinbaum.

—Siempre va a ser un mensaje de unidad. Ustedes me escucharon durante todo el proceso, un mensaje de unidad, pero el movimiento no se para, el movimiento sigue y es el llamado a todos y todas a seguir caminando y por eso mañana los convoqué ya a una reunión al Partido del Trabajo, al Partido Verde, a nuestro partido y, por supuesto, a los cuatro compañeros que participaron, para que ya, plan de trabajo porque inicia mañana formalmente el proceso electoral en nuestro país, se reúne el Instituto Nacional Electoral y pues no hay tiempo que perder, así que vamos para adelante, cada quien toma sus decisiones en este proceso y de nosotros siempre va a estar la puerta abierta —respondió.