Columbus se proclama campeón de la MLS por tercera vez al vencer 2-1 al LAFC de Vela

Por Craig Merz

COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — Gracias a los goles del delantero colombiano Cucho Hernández y el extremo ghanés Yaw Yeboah en el primer tiempo, Columbus se encaminó el sábado a la victoria 2-1 ante Los Ángeles FC para proclamarse campeones de la MLS por tercera vez.

El Crew añadió el título a sus campeonato en 2008, cuando derrotaron a los New York Red Bulls en la final, y luego en 2020, imponiéndose ante Seattle. Columbus perdió ante Portland en la final de 2015.

We couldn’t have done this without y’all 🖤💛 pic.twitter.com/3oUIu9IXsi

— The Crew (@ColumbusCrew) December 10, 2023