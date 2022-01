La “memoria inmune” de los resfriados comunes protege contra el SARS-CoV-2: estudio

Madrid, 10 de enero (Europa Press).- Las personas con niveles más altos de células T procedentes de los coronavirus que causan los resfriados comunes tienen menos probabilidades de infectarse con el SARS-CoV-2, según un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature Communications y dirigido por investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido).

Los investigadores también afirman que sus hallazgos proporcionan un modelo para una vacuna universal de segunda generación que podría prevenir la infección por las variantes actuales y futuras del SARS-CoV-2, incluida Ómicron.

“La exposición al virus del SARS-CoV-2 no siempre da lugar a la infección, y hemos querido entender por qué. Hemos descubierto que los altos niveles de células T preexistentes, creadas por el organismo cuando se infecta con otros coronavirus humanos como el resfriado común, pueden proteger contra la infección con el virus de la COVID-19. Aunque se trata de un descubrimiento importante, es sólo una forma de protección, y me gustaría subrayar que la mejor manera de protegerse contra la COVID-19 es estar completamente vacunado, incluyendo la dosis de refuerzo”, ha comentado la doctora Rhia Kundu, primera autora del estudio, del Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones del Imperial College de Londres.

Cross-reactive memory T cells associate with protection against SARS-CoV-2 infection in COVID-19 contacts

There is crossreactivity in some of us that helps. Vaccination is the best protection.https://t.co/W2b3Buf4iV

— Marc Veldhoen (@Marc_Veld) January 10, 2022