BM prevé marcada desaceleración en AL este 2023; México crecería 0.9% y 2.3% en 2024

Por Gisela Salomon

MIAMI, 10 de enero, 10 de enero (AP).— El panorama de la economía internacional luce complicado y América Latina no es una excepción: después de Europa es la región que menos crecerá en todo el mundo en 2023, de acuerdo con previsiones del Banco Mundial (BM).

En su más reciente informe “Perspectivas económicas mundiales” difundido el martes, el BM prevé que la economía mundial crecerá un 1.7 por ciento este año y un 2.7 por ciento en 2024. Para Latinoamérica estima que el crecimiento se desacelere marcadamente a un 1.3 por ciento en 2023, menos de la mitad del 3.6 por ciento de 2022, para recuperarse al 2.4 por ciento el año próximo.

“La crisis que enfrenta el desarrollo se está intensificando a medida que las perspectivas de crecimiento mundial se deterioran”, dijo David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. “Los países emergentes y en desarrollo se enfrentarán a varios años de crecimiento lento”, manifestó en un comunicado de prensa.

A sharp, long-lasting slowdown is expected to hit developing countries this year. The global economy is projected to grow by just 1.7% in 2023. #WBGEP2023

— World Bank (@WorldBank) January 10, 2023