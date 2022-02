Un documento revela la existencia de Agnese, una hija desconocida de Marco Polo

Ciudad de México, 10 de febrero (RT).- Marcello Bolognari, un estudiante de doctorado en la Universidad Ca’Foscari, descubrió en los Archivos Estatales de Venecia un documento que revela que Marco Polo tuvo una hija llamada Agnese, que nació antes de que el famoso viajero se casara con Donata Baoder, con la que tuvo sus tres hijas oficiales: Fantina, Bellela y Moreta.

El pergamino también menciona a su marido Nicolo y a sus hijos Barbarella, Papon (apelativo que significa “glotón”) y Franceschino, así como al maestro de los niños, Raffaele da Cremona.

Agnese, the unknown daughter of Marco Polo?

The last will and testament penned by a young woman on 7 July 1319 in Venice and entrusted to her father Marco (whose surname was Polo) has been discovered by Marcello Bolognari at the State Archive of Venice.

