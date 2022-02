México se posiciona en el top 3 de interacciones en redes sociales para el Super Bowl

México se ha posicionado en las redes sociales como los que más interactúan con la NFL y el Super Bowl LVI, incluso han superado a países como Estados Unidos y Canadá.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 10 de febrero (LaOpinión).- Estamos en plena cuenta regresiva en la NFL. Uno de los eventos más grandes y llamativos en el mundo está por iniciar en su edición de 2022. El Super Bowl se desarrollará este domingo 13 de febrero en el Estadio Sofi de Inglewood, California. Los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams protagonizarán este legendario choque. Pero como dato curioso, los aficionados mexicanos sobresalen y se hacen sentir previo al duelo.

El Super Bowl es un gigantesco evento de tradición en los Estados Unidos. A través de las redes sociales se puede constatar esta afirmación. Según informaciones de Mediotiempo, Estados Unidos y Canadá son los dos países que más twittean sobre este evento. Pero el tercer país con más interacción al respecto es México.

Por otra parte, los aficionados mexicanos demuestran ser unos fieles consumidores de la disciplina. La primera cuenta con más actividad relacionada al deporte es @NFL, perfil oficial del torneo. Sin embargo, NFL México es la segunda cuenta con mayor actividad, justo por delante del legendario quarterback Tom Brady. Sin duda alguna representa una de las razones por las que la organización toma al país azteca en cuenta para algunos eventos y partidos.

El #SBLVI será el momento más épico de la Cultura NFL tal y como lo dijo el buen @GERAMX44, ¡todos somos el MVP! 🔥😎🏈 No te pierdas este domingo el Super Bowl por la pantalla de @TUDNMEX por Canal 5👀#NFLMX #SBLVI pic.twitter.com/ZY8exRkfBO — NFL México (@nflmx) February 11, 2022

Entre los hashtag más usados por los mexicanos aficionados a la NFL se encuentran “NFL, Dallas, Cowboys, Go Pack Go, FTTB, Foreverne Pro Bowl Vote, Here We Go, Raider Nation, Bills Mafia, 49ers.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.