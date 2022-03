Rusia llama a la ONU a revisar el hallazgo de laboratorios biológicos en Ucrania

NACIONES UNIDAS, 10 de marzo (AP).– Rusia convocó el jueves a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar lo que asegura son “actividades militares biológicas de Estados Unidos en territorio de Ucrania”.

La solicitud rusa, dada a conocer en un tuit de su representante adjunto ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, fue efectuada después de que el Gobierno estadounidense rechazara los señalamientos de Rusia de que Ucrania esté operando laboratorios químicos y biológicos con el respaldo de Washington.

En respuesta a las acusaciones que lanzó esta semana la portavoz del Ministerio del Exterior de Rusia, Maria Zakharova, sin presentar evidencia, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, advirtió públicamente el miércoles que Rusia podría intentar usar armas químicas y biológicas contra Ucrania, país vecino al que invadió.

Psaki dijo que las afirmaciones rusas son “absurdas” y tuiteó: “Todo esto es una maniobra evidente de Rusia para intentar justificar su ataque premeditado, no provocado, e injustificado en contra de Ucrania”.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.

— Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022