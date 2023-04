Biden reconoce planes de buscar la reelección; dice que no está listo para el anuncio

Por Darlene Superville

WASHINGTON (AP).— Ni siquiera la ceremonia anual de Huevos de Pascua en la Casa Blanca está exenta de la política.

El Presidente Joe Biden, anfitrión del evento el lunes en el Jardín Sur de la mansión presidencial, declaró que planea participar en “por lo menos tres o cuatro ceremonias de los Huevos de Pascua más, quizá cinco”.

Biden hacía referencia a su anticipado anuncio de que se postulará a la reelección, pero cuando el periodista Al Roker del programa “Today” de la NBC le presionó sobre el tema, el Presidente se mantuvo evasivo y repitió lo que ha dicho durante meses.

Tras hacer una aparición pública temprana para hablar con Roker luego que se abrieron los portones a las 7 a.m., Biden y la primera dama Jill Biden le hablarán a los presentes desde el balcón de la Casa Blanca. Se espera que unas 30 mil personas acudan en nueve turnos al evento, que concluirá a las 7 p.m.

Folks, the 2023 White House Easter EGGucation Roll is here. pic.twitter.com/216uciD6te

El tema de la ceremonia, ideado por la primera dama, es la educación. Jill Biden es maestra y ha incorporado varias oportunidades de aprendizaje al evento.

La Ceremonia de Huevos de Pascua de la Casa Blanca data de 1878, cuando el Presidente Rutherford B. Hayes abrió el jardín de la mansión presidencial a un grupo de niños que fueron expulsados del Capitolio.

Join me, @FLOTUS, @VP, and @SecondGentleman as we host the 2023 White House Easter Egg Roll. https://t.co/7oNgFtNtIM

— President Biden (@POTUS) April 10, 2023