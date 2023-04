Lasse Wellander, legendario guitarrista de ABBA, muere a los 70 años por cáncer

El músico murió desde el viernes, pero la banda sueca dio a conocer la noticia durante el día de hoy; Lasse colaboró con ABBA en el álbum que marcó su regreso, ABBA Voyage.

Por Israel García

Saltillo, 10 de abril (Vanguardia).- Una triste noticia para el mundo de la música es con la que inició la semana luego de que se confirmara el fallecimiento de Lasse Wellander, integrante del grupo ABBA.

De acuerdo al comunicado de su familia Wellander falleció tras enfrentar y ser diagnosticado con cáncer hace tiempo.

“Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro querido Lasse ha fallecido. Lasse enfermó recientemente de lo que resultó ser un cáncer metastásico y a primera hora del Viernes Santo falleció en silencio, rodeado de sus seres queridos”, se lee en el comunicado en redes sociales.

LEGADO IMPORTANTE

Fue desde el viernes que el músico falleció, pero hasta este lunes trascendió a la prensa internacional en donde fue recordado por sus participaciones.

Wellander formó parte de ABBA casi desde sus comienzos. Hizo su primera sesión con la banda en octubre de 1974. También en las bandas sonoras de las cintas Mamma Mia y Mamma Mia! Here We Go Again.

Destacó también que en regreso especial de ABBA también participó en el álbum de ABBA Voyage, publicado en noviembre de 2021.

APORTACIÓN CREATIVA

Desde la cuenta oficial de ABBA el cuarteto también se despidió del legado que el músico dejó en su trabajo y en los momentos compartidos.

“Lasse era un querido amigo, un tipo divertido y un excelente guitarrista. La importancia de su aportación creativa en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo de guitarra en el escenario, fue inmensa. Lamentamos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras, el sentido del humor, la cara sonriente, la brillantez musical del hombre que desempeñó un papel tan integral en la historia de ABBA. Será profundamente extrañado y nunca olvidado”, redactó el grupo en el comunicado compartido en Facebook.

