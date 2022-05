La Champions League cambia su formato: sin grupos, con 36 equipos y nueva fase final

Por Rob Harris

VIENA, 10 de mayo (AP).- La UEFA aquietó el martes la polémica en torno al nuevo formato de la Liga de Campeones al reducir la cantidad de partidos en la fase de grupos y otorgar dos plazas por ranking a las ligas en lugar de los clubes.

Los cambios a partir de la temporada 2024-25 establecen que la Champions contará con 36 equipos en vez de 32 en la fase de grupos. Además, el número de fechas aumentará de seis a ocho por equipo, en lugar de los 10 que se propusieron inicialmente.

Para aplacar la mayor polémica, la UEFA, ligas nacionales y clubes descartaron asignar dos plazas a equipos no clasificados en base a resultados históricos. Esas dos últimas plazas serán para las federaciones con el mejor rendimiento colectivo de sus clubes en la temporada anterior.

Si el formato estuviese en vigor ahora miso, eso significaría que el quinto lugar en Inglaterra se clasificaría a la Champions, además de una segunda plaza automática para Holanda. El tercero en la liga neerlandesa accederá a las rondas clasificatorias.

