Las ligas Europeas le piden a la UEFA reducir juegos adicionales en Champions League

Por Rob Harris

Madrid, 29 de abril (AP).-Las ligas europeas pidieron el viernes a la UEFA que reduzca su plan dirigido a sumar más partidos de la Liga de Campeones y ayudar a los equipos a clasificarse basándose en su desempeño histórico en la competencia.

“Un incremento de más del 50 por ciento de los partidos perjudicará a la gran mayoría de los equipos y beneficiará a muy pocos”, dijo el presidente de las ligas europeas, Claus Thomsen, tras una reunión en Estambul. “Necesitamos tener menos rondas”.

Las divisiones dentro del fútbol europeo se producen un año después de que la UEFA se unió con las ligas para frustrar el proyecto de la Superliga planteado por los clubes élite que aún se beneficiarían de los cambios planeados al formato de la Liga de Campeones para 2024.

