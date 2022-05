Óscar de la Hoya lanza mensaje para el “Canelo” Álvarez tras derrota con Dmitry Bivol

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 10 de mayo (LaOpinión).- Muchas han sido las reacciones sobre la última derrota del “Canelo” Álvarez. El boxeador mexicano perdió por segunda vez en toda su carrera, pero esta vez a manos de Dmitry Bivol. En medio de la polémica y controversia con relación al revés del tapatío, Óscar de la Hoya apareció para enviarle un mensaje el púgil azteca.

“No es demasiado tarde [todavía] para volver con el mejor promotor”, escribió Óscar de la Hoya a través de su cuenta oficial en Twitter.

No está de más mencionar que “Canelo” Álvarez se separó de Golden Boy Promotions en 2019. A partir de la desvinculación del tapatío ambas partes han tenido ciertos roces a través de declaraciones. Dardos han ido de un lado a otro.

@Canelo

It isn’t too late (yet) to switch back to the best promoter.

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) May 9, 2022