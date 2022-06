Restos de barco hundido de armada británica del siglo XVII son descubiertos

Por Sylvia Hui

LONDRES, 10 de junio (AP).— Exploradores e historiadores han dado a conocer el hallazgo de los restos de un buque de la armada real británica que se hundió en 1682 cuando transportaba al que sería el futuro rey Jacobo Estuardo.

La embarcación HMS Gloucester encalló cuando navegaba entre bancos de arena frente a la ciudad de Great Yarmouth, en la costa oriental inglesa.

El barco se hundió en una hora, causando la muerte de entre 130 y 250 tripulantes y pasajeros.

Jacobo logró sobrevivir. Gobernó como el rey Jacobo II de Inglaterra e Irlanda, y VII de Escocia desde 1685 hasta 1688, cuando fue derrocado por la Revolución Gloriosa.

Los restos del Gloucester fueron encontrados en 2007 por los hermanos Julian y Lincoln Barnwell y por otras personas luego de una búsqueda de cuatro años. Se identificó plenamente en 2012 con el descubrimiento de la campana del barco.

El hallazgo no se hizo público hasta el viernes, ya que se necesitó tiempo para confirmar la identidad del barco y para proteger el lugar histórico.

⚓️ Finding HMS Gloucester ⚓️

Today at @itvanglia we've got the pleasure of telling the incredible story of 'Norfolk's Mary Rose'.

The diving brothers who found a royal warship off the coast of Great Yarmouth – 325 years after it sank while carrying future king James Stuart. pic.twitter.com/SuRfxDQs5K

— Rob Setchell (@RobSetchell) June 10, 2022