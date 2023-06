Desmontar el leviatán priista del Edomex

El sino del escorpión atestiguó el derrumbe del dominio político priista en el Estado de México. Las críticas al proceso electoral esgrimidas por la alianza perdedora y sus intelectuales acusan la realización “en alguna medida” de una “elección de estado”, la utilización electorera de los programas sociales y la intervención del Presidente. En contraparte, el alacrán lee en el diario El País un recuento de los instrumentos utilizados por el PRI para favorecer a su candidata y lograr un fraude (casillas “zapato” hechas a la medida, conteos inverosímiles y falseados, más sufragios que votantes en varias casillas). El intento resultó finalmente fallido, pues no les alcanzó para robarse la elección. Tras el triunfo electoral, el venenoso prevé un reto mayúsculo para la futura Gobernadora y su gabinete: ¿Cómo desmontar el gigantesco leviatán priista articulado al interior del aparato público y la estructura política del Estado más poblado del país? ¿Cómo salvar el escollo de instituciones controladas durante años por priistas, hoy acaso dispuestos a obstaculizar cualquier cambio profundo en los equilibrios del poder estatal con tal de preservar sus privilegios?

El arácnido no es experto, pero no se necesita ser un togado de Jurídicas de la UnaM para barruntar algunas polémicas interesantes entre el nuevo Gobierno y el Poder Judicial del estado, pues entre los jueces del Tribunal suelen dominar los intereses más conservadores y las fuerzas económicas más poderosas. Asimismo, podremos observar la reacción de la Fiscalía General del Edomex, donde la estructura y el aparato de los ministerios públicos y las policías de investigación resguardan intereses siempre opacos cuando no dudosos, y cuyo titular (el magistrado José Luis Cervantes Martínez) fue designado apenas en marzo de 2022 para un periodo de nueve años, es decir que permanecerá en el cargo hasta 2031, mientras la nueva gobernadora será titular del Ejecutivo hasta 2029. ¿Se llevará a cabo alguna investigación sobre el presunto desvío de alrededor de cinco mil millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por los priistas Eric Sevilla y la propia Alejandra del Moral, según denunció un documentado reportaje de la periodista Teresa Montaño publicado en la prensa internacional y, escasamente, en los medios nacionales?

Tras la derrota priista en su bastión, la posible transformación del Edomex apenas si está esbozada, colige el escorpión, lo que falta por hacer es casi todo. La inseguridad, el transporte, la falta de vivienda, el abastecimiento de agua, la mejora urbana de colonias periféricas (drenaje, luz, servicios, vigilancia, organización vecinal), la revisión del uso del suelo y el freno a la especulación inmobiliaria y con la tierra, son sólo algunos pendientes en la mayoría de los 125 municipios de ese estado, de los cuales el PRI gobierna en 50, Morena en 30, el PAN en 18, PRD en 9, PVEM en 6, MC en 5, PT, PES y Fuerza México encabezan dos ayuntamientos cada uno y uno más es gobernado por Redes Sociales Progresistas. En cuanto a la estructura de Gobierno, el Edomex tiene 15 secretarías con sus numerosas oficinas y cargos derivados, además de los organismos autónomos y un Instituto Electoral estatal cuyo consejo está conformado por una consejera presidenta, seis consejeros electorales y los representantes de ocho partidos políticos. La consejera presidenta, la académica Amalia Pulido Gómez, lleva apenas un año en el cargo y permanecerá hasta 2029.

El venenoso quiere centrarse en la estructura de uno de los organismos de comunicación fundamentales del Edomex, utilizado por los gobiernos priistas como medio propagandístico y de manejo de la información: el Sistema Mexiquense de Medios Públicos y su Sistema de Noticias, cuyo inicio como Radio Mexiquense y Televisión Mexiquense se remonta a 1984, bajo el Gobierno de Alfredo del Mazo González. Luego, como Sistema de Radio y Televisión Mexiquense (1993), en la administración de Emilio Chuayffet, y ya en 1999 logra consolidarse bajo el mandato de César Camacho Quiroz. Desde entonces, el Sistema se ha reorganizado varias veces y ha crecido, incorporando señales de radio en Amecameca, Metepec, Valle de Bravo y Zumpango, además de dos canales de televisión.

En 2011, ésta fue la primera televisora pública estatal en transmitir en alta definición con cobertura en los Valles de México y Toluca y en el Distrito Federal. La señal televisiva se insertó en la aplicación para dispositivos móviles a través de www.tvmexiquense.mx y continuó su conversión y modernización tecnológica. Desde 2012, el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense realiza la transmisión de toda la programación en alta definición a través de los canales 12.1 y 34.1, desde las estaciones Pico de Tres Padres y Jocotitlán. El escorpión abrevia la historio destacando el decreto de noviembre de 2022, del Gobierno de Alfredo del Mazo Masa, para convertir el organismo en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, incluida la Agencia Mexiquense de Noticias. El organismo está hoy integrado por 54 unidades administrativas, una Dirección General, ocho Direcciones de área, 11 Subdirecciones y 34 Departamentos, dos canales de televisión y seis estaciones de radio.

Los mandos superiores del Sistema comprenden hoy más de 50 puestos, observa el alacrán, todos de importancia para un Sistema que ha recibido una elevada inversión de recursos económicos y técnicos, pero cuyas transmisiones no llegan a convocar mayor audiencia que la del propio Edomex y la Ciudad de México, mientras su Agencia de Noticias Mexiquense ha funcionado siempre bajo el control oficial. El alacrán tiene presente el papel jugado por este Sistema durante las elecciones de 2012, pues junto con las dos televisoras más importantes, Televisa y TV Azteca, contribuyó a promover la imagen del ex gobernador del Estado, Enrique Peña Nieto, y a llevarlo finalmente a la Presidencia.

¿Se podrá desmontar este leviatán? Vaya tarea que enfrenta al nuevo Gobierno morenista en el Estado más poblado de la República (17 millones de habitantes), el más emblemáticos del priismo y, también, uno de los más abandonados y caóticos a pesar de aportar el 10.5 por ciento del PIB nacional, sólo detrás de la Ciudad de México. ¡Lo que ve el que vive!, diría Ricardo Garibay.

Alejandro De la Garza https://www.sinembargo.mx/author/alejandrogarza Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx