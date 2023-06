El mexicano Rodrigo Pacheco hace historia: gana en dobles del Roland Garros Junior

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– El número uno del mundo en el ranking juvenil de la Federación Internacional de Tenis (IFT) es mexicano y se llama Rodrigo Pacheco. Hace unos días se coronó en Italia y hoy ganó junto a su compañero, el ruso Yaroslav Demin, la final en el torneo de dobles juniors de Roland Garros.

La dupla de Pacheco y Demin venció en dos sets (6-2 y 6-3) a los italianos Lorenzo Sciahbasi y Gabriele Vulpitta.

🏆 Bravo 🏆

Top seeded Yaroslav Demin and Rodrigo Pacheco Mendez prevail to lift the Boys’ Doubles title over Sciahbasi/Vulpitta 6-2, 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/LsfokjxmtW

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023