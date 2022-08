Nueve de los 10 productos que empujan la inflación en México son alimenticios

Aunque la inflación de julio se tornó como la más alta en 22 años, aún se encuentra por debajo de la inflación de Estados Unidos y de la Unión Europea, de 8.9 y 8.5 por ciento. Asimismo, según datos de la Secretaría de Hacienda, está por debajo del promedio inflacionario de los países miembros de la OCDE y se encuentra en el catorceavo lugar de los países con menor inflación en todo el mundo.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– Por séptima vez en el año, la inflación anual de México se colocó por encima de los siete puntos impulsada principalmente por artículos de categoría alimenticia. Si bien en los seis meses anteriores los reportes indicaron que de seis a ocho productos pertenecían a esta etiqueta, este ha sido el mes con mayor número de productos de alimentos dentro de los genéricos más caros: 9 de 10 artículos.

Anterior a esta cifra, los meses de enero y mayo habían registrado el mayor número de artículos de alimentos en sus 10 genéricos más caros, con 8 de 10. Además, mientras que en los primeros cinco meses del año la tendencia mostraba mayores incidencias a la inflación de productos de origen agrícola, desde el mes de junio ese comportamiento se interrumpió ya que 4 de 7 productos alimenticios encarecidos pertenecían a alimentos preparados o procesados. Esta vez, en julio 6 de los artículos de alimentos son provenientes del campo y sólo tres (Loncherías, resfrescos envasados y restaurantes) son procesados o preparados.

Según el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en julio el alimento que tuvo mayor encarecimiento fue el huevo, con una variación mensual de 8.31 y una incidencia inflacionaria de 0.078 por ciento. En la primera quincena de julio, el huevo tuvo una aportación a la inflación de 0.059 puntos porcentuales. Hasta junio de 2022, este producto ha sido la proteína animal con mayor alza a tasa anual con 24 por ciento.

En junio de 2022, el Inegi obtuvo 336 distintas cotizaciones de huevo en el país, incluyendo 157 que cotizaron el precio por kilogramo, 143 por paquete y 36 por docena de blanquillos. Como resultado de este análisis se encontró que el precio promedio del huevo a granel en México durante el mes fue 41.12 pesos por kilogramo, mientras que en diciembre de 2021 se ubicaba en con 35.50 pesos.

La papa y otros tubérculos fueron el segundo genérico con mayor aporte a la inflación de julio, con 0.053 por ciento y una variación mensual de 11.96 puntos. Además, éstos llevan cinco quincenas seguidas, desde la segunda mitad de mayo, dentro de los 10 productos más caros de México, siendo su incidencia más alta la de junio, con 0.100 puntos porcentuales de aportación al INPC.

También, una vez más las loncherías, fondas, torterías y taquerías formaron parte de los 10 productos con precios encarecidos: su incidencia fue de 0.041 por ciento y su variación mensual fue la segunda más baja (0.85 por ciento), en parte debido a que, con el reporte de julio y a excepción del mes de marzo, sumó 8 meses apareciendo en esta clasificación.

Los otros productos con menor variación mensual fueron la vivienda propia (0.25 por ciento) y los restaurantes y similares (0.94 por ciento), ambos con incidencias al INPC de 0.027 puntos. Ambos han aparecido en más de 5 reportes mensuales de la inflación desde diciembre de 2021.

Asimismo, la naranja (variación de 15.51 por ciento e incidencia de 0.033 puntos), la cebolla (variación de 13.79 por ciento e incidencia de 0.031 puntos), y los refrescos envasados (variación de 1.33 por ciento e incidencia de 0.029puntos) aparecieron una vez más como parte de los 10 productos más encarecidos. Mientras que la naranja hiló tres meses consecutivos al alza, para los refrescos fue su segunda aparición mensual.

Finalmente, el tomate verde, que tuvo la mayor variación del mes con 20.41 puntos, y la Carne de cerdo entraron a la lista de este mes con aportaciones a la inflación de 0.024 y 0.022 por ciento.

Por el contrario, los productos que tuvieron precios a la baja en junio fueron el pollo, aguacate, jitomate, uva, el chile poblano, calabacita, chile serrano, chayote, las lavadoras de ropa y las estufas.

El Inegi reportó además que los estados donde hubo variación de precios arriba del promedio fueron Michoacán, con una variación mensual de 1.19 por ciento; Sinaloa, con 1.13 por ciento; Sonora, 1.09 por ciento; Guanajuato, con 1.07 por ciento y Coahuila, con 1.04 por ciento. Por el contrario, las entidades del país con variación de precios por debajo del promedio fueron Morelos, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Campeche.

Según el informe del instituto a cargo de la también extitular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo mostró una variación mensual de 0.81 por ciento y anual de 8.66 por ciento. En el mismo periodo de 2021, las cifras correspondientes fueron de 0.71 y 6.80 por ciento, en ese orden.

INFLACIÓN MÁS ALTA EN 22 AÑOS

La inflación en México registró una variación de 0.74 por ciento en julio de 2022 respecto al mes previo, por lo cual la inflación anual general se ubicó en 8.15 por ciento, lo que representó su mayor nivel desde diciembre de 2000. El Instituto estadístico destacó que en julio de 2021, la inflación mensual fue de 0.59 por ciento y la anual de 5.81 por ciento.

Al interior del INPC, el índice de precios subyacente tuvo un aumento mensual de 0.62 por ciento y de 7.65 por ciento a tasa anual. Por su parte, el índice de precios no subyacente incrementó 1.09 por ciento a tasa mensual y a tasa anual 9.65 por ciento. De acuerdo con Julio Santaella, expresidente del Inegi, la inflación Subyacente estuvo ligeramente por encima de las expectativas de los analistas

Al desglosar el índice Subyacente, a tasa mensual, los precios de las Mercancías tuvieron una variación de 0.72 por ciento y los de los Servicios 0.50 por ciento.

En la primera categoría, los Alimentos, Bebidas y Tabaco tuvieron las mayores incidencias inflacionarias mensuales y anuales: de 0.222 y 2.538 por ciento, respectivamente. En el segundo caso, Otros Servicios (conformado por loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.) tuvieron el mayor aporte con 0.132 por ciento a tasa mensual y 1.164 por ciento a tasa anual.

Dentro del índice No Subyacente, los precios de los productos Agropecuarios subieron 1.64 por ciento, y los de Energéticos y Tarifas autorizadas por el Gobierno lo hicieron en un 0.63 por ciento a tasa mensual. En su comparación anual lo hicieron en un 16.05 y 4.76 por ciento, respectivamente. tanto las Frutas y Verduras como los Pecuarios tuvieron incidencias inflacionarias altas con 0.774 y 0.964 por ciento cada una.

El Inegi también dio a conocer recientemente los datos del Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) (para el mes de mayo) y el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) (del mes de julio), que contrario a la inflación, registraron contracciones mensuales: en el primer caso de -0.4 por ciento en términos reales –respecto al mes de abril–, y en el segundo un retroceso de 1.7 puntos en julio de 2022, comparado con el mes previo, y tres puntos menos que en su comparación anual. Ambos indicadores evalúan el comportamiento del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, y la evaluación que dan los consumidores a la situación económica tanto familiar como nacional.

