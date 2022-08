La violencia en Jalisco y Guanajuato fue porque reventaron un encuentro de cárteles

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Los incendios y actos de violencia registrados ayer en Guanajuato y Jalisco se derivaron luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y policías estatales intervinieron en un encuentro de alto perfil entre dos bandas de la delincuencia organizada, reveló este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el operativo se logró la detención de Ricardo Ruiz Velazco, alias “El Doble R”, un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Se informó hoy en la mañana, intervino la Secretaría de la Defensa y también los policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento”, detalló el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador dijo que eso fue lo que generó la jornada violenta con diversos acontecimientos como bloqueos y quema de vehículos en ambos estados.

El Jefe del Ejecutivo confirmó que ya hay personas detenidas, quienes estaban en la reunión de “jefes de grupos delictivos”; aunque no especificó la cantidad.

“Está todavía la Secretaría de la Defensa, las policías en la zona porque están buscando detener a más presuntos delincuentes […] Ya hoy se va a informar también de lo que sucedió, más tarde”, añadió.

Después de los enfrentamientos, y de la quema de vehículos y tiendas de autoservicio, este martes Guanajuato y Jalisco amanecieron en calma; a pesar de ello, escuelas y negocios en diferentes municipios de Guanajuato anunciaron la suspensión de sus actividades.

Por su parte, las autoridades estatales no reportaron personas lesionadas ni fallecidas tras los hechos violentos registrados durante la noche del lunes.

El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que reforzó la seguridad en la entidad y los operativos coordinados con los municipios.

Quiero compartirles que me encuentro en atención permanente a los incendios provocados en distintos puntos del estado y he girado instrucciones a las instituciones de reforzar la seguridad y operativos en coordinación permanente con los municipios, al momento no hay lesionados.

— Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) August 10, 2022