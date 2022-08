TEPJF: Ebrard vulneró imparcialidad en elección de Hidalgo al apoyar a Julio Menchaca

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Canciller Marcelo Ebrard vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda de Hidalgo al haber apoyado al candidato de Morena y hoy Gobernador electo, Julio Menchaca, puesto que su función de servidor público es permanente y no se puede separar aunque haga las declaraciones en un día inhábil.

La Sala Superior del Tribunal confirmó la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, en la cual aseguró que el Secretario de Relaciones Exteriores provocó inequidad en la elección local al haber asistido a los mítines convocados por Morena, en los cuales mostró su apoyo al entonces candidato.

Los y las magistradas determinaron que Ebrard únicamente tuvo la razón en que la Sala Especializada no tenía facultades para calificar la falta como grave, puesto que el caso y las sanciones pertinentes corresponden al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero confirmó que sí debe ser amonestado.

“No le asiste la razón al decir que su asistencia fue como ciudadano y no como servidor público, pues no es posible disociar la investidura pública frente a la sociedad. De manera que el Canciller no puede desvincularse del cargo debido a la naturaleza permanente del mismo, por lo que, al ser un cargo público relevante, el servidor debe tener especial deber de cuidado en las actividades que desempeña”, indicó el Tribunal Electoral.