Javier Benítez, operador del Cártel de Sinaloa, es hallado muerto; era buscado en EU

Sinaloa, 10 de septiembre (Río Doce).– El hombre que fue encontrado asesinado afuera de la clínica del IMSS del Humaya es Luis Javier Benítez Espinoza, por quien el Gobierno de Estados Unidos ofrecía un millón de dólares.

El cadáver fue hallado la noche del viernes 8 de septiembre afuera de la clínica 36 del Seguro Social con balazos en diferentes partes del cuerpo. En el transcurso del sábado, el hombre fue identificado por sus familiares.

Luis Javier estaba incluido en la lista de los más buscados de la DEA y el Departamento de Estado ofrecía un millón de dólares por información que llevara a su captura.

Luis Javier Benitez Espinoza, aka ‘El 14’, one of the Chapitos lieutenants in the fentanyl distribution network, was assassinated today in Culiacan, Sinaloa. pic.twitter.com/zcWk8NNlBi

