DEA: Cártel de Sinaloa y CJNG operan con más de 44 mil elementos en más de 100 países

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan a nivel mundial con alrededor de 45 mil elementos en más de 100 países, reveló la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información obtenida a través del trabajo de inteligencia, el Cártel de Sinaloa, presuntamente liderada en la actualidad por Ismael “El Mayo” Zambada, tiene acceso a 26 mil elementos; mientras que el CJNG tiene 18 mil 800 a su disposición.

Ambas organizaciones en conjunto cuentan con un estado de fuerza cinco veces mayor que el de la DEA, organización estadounidense que en la actualidad tiene nueve mil integrantes.

•The DEA estimates that the Sinaloa Cartel has more than 26,000 members, associates, facilitators & brokers around the world while the New Generation Jalisco Cartel (CJNG) has more than 18,000

The DEA chief said today her agency is mapping both cartels around the world

