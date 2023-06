La DEA designa al “Mayito flaco”, hijo de “El Mayo”, como el fugitivo de la semana

Los Ángeles, 27 de junio (SinEmbargo).- Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, ha estado en la mira de las autoridades estadounidenses desde hace tiempo, las cuales ofrecen una recompensa por datos que ayuden a su captura.

Sin embargo, recientemente la división de la DEA en San Diego utilizó sus redes sociales y su página web para designar “Fugitivo de la semana” al joven criminal, también conocido como “Mayito Flaco”.

El objetivo, de acuerdo con la agencia antidrogas de EU, es circular nuevamente su imagen para que la gente pueda dar información sobre el acusado, a quien describen como un hombre peligroso que puede estar armado, por lo que aconsejan no intentar detenerlo.

De acuerdo con algunos medios mexicanos como El Universal, “Mayito Flaco” es el posible heredero del Mayo Zambada en el control de una facción del Cártel de Sinaloa.

#FugitiveFriday: @DEASANDIEGODiv is looking for Ismael Zambada-Sicairos, wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance. Learn more about this fugitive and find out about submitting a tip to the @USMarshalsHQ athttps://t.co/e2ZN4t0nuF pic.twitter.com/uagas0kgnN

— DEA HQ (@DEAHQ) June 23, 2023