“El Rey” Zambada no habló de pago a campaña de AMLO, no pasó, dice periodista en NY

El periodista Jesús García explicó que César de Castro, abogado de Genaro García Luna, insistió en la idea de que hubo dinero destinado para apoyar al actual Presidente de la República, situación que fue desmentida de manera tajante por “El Rey” quien reclamó al abogado de “quererlo obligar a decir algo que no había dicho”.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El narcotraficante Jesús Reynaldo Zambada García, alias “El Rey”, el testigo sorpresa que tenían los fiscales como último recurso en contra de Genaro García Luna, no habló de pagos de sobornos para una campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el periodista Jesús García, quien cubre desde Nueva York el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el reportero de La Opinión de Los Ángeles detalló que César de Castro, abogado de García Luna intentó que “El Rey”, ligara al Presidente López Obrador con el presunto pago de un soborno para una campaña. Si bien el narcotraficante confirmó que el dinero estaba destinado para una campaña, negó que fuera para una del actual mandatario mexicano.

Jesús García indicó que la defensa del exfuncionario quería que “El Rey” Zambada dijera que había dado siete millones de dólares al abogado Gabriel Regino, exfuncionario de la Ciudad de México, para una supuesta campaña de López Obrador contra Vicente Fox Quesada.

“Todos los que estábamos en corte, que somos personas que conocemos de la política en México, nos quedamos viendo diciendo ‘esto es una vil mentira’ y pésimo cuestionamiento y entrenamiento de César de Castro haciendo un cuestionamiento de ese nivel sabiendo que es mentira pues Andrés Manuel y Vicente Fox nunca compitieron para una campaña presidencial”.

En su relato, Jesús García explicó que César de Castro insistió con la idea de que el dinero estaba destinado para apoyar al actual Presidente de la República, situación que fue desmentida de manera tajante por “El Rey” quien reclamó al abogado de “quererlo obligar a decir algo que no había dicho”.

El periodista detalló que después de que De Castro estuviera insistiendo con el mismo tema, la Fiscal gritó: “¡Objeción!”. Eso llevó a que el Juez Brian Cogan encabezara “una reunión con las partes y el abogado de García Luna dejó el tema por la paz”.

Luego de los señalamientos de César de Castro en contra del Presidente López Obrador, distintos medios de comunicación retomaron la información y afirmaron que “El Rey” Zambada había acusado al mandatario de haber recibido sobornos, situación que es completamente falsa.

Personajes de la oposición y la derecha mexicana como el Presidente Felipe Calderón, quien ha sido señalado de manera directa en el juicio de García Luna de haber recibido sobornos para garantizar la protección del Cártel de Sinaloa, publicaron la información falsa y la compartieron en sus redes sociales.

Ante esta situación Jesús García dijo que el actuar del expresidente y algunos medios de comunicación es incorrecto y exhortó a ambas partes a dejar de difundir información falsa.

“Yo quiero revisar esto porque es algo que siempre hago en las entrevistas, busco establecer la información como es, no voy a mencionar a los medios pero con los headlines la gente va a saber a qué medios me estoy refiriendo, por ejemplo, ‘El Rey Zambada dijo haber sobornado con 7 millones de dólares y luego dice que era para una campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador’, la retuiteó el expresidente Felipe Calderón, Fake News, no cuenta la historia completa. Luego otra que dice ‘Salpican a AMLO en juicio de García Luna, dicen que recibió 7 millones de dólares del narco’. ¡Que mentira tan más grande! ¡Que nota tan falsa! Completamente Fake News”.

El corresponsal de La Opinión de Los Ángeles afirmó que los señalamientos falsos en contra del Presidente López Obrador no despiertan ningún tipo de interés en el jurado, pues son personas que viven apartadas del contexto mexicano.

“El jurado no va a entender, si mencionan a Andrés Manuel López Obrador al jurado ni le importa, no le importa al jurado si lo conocen o no, porque no lo conocen. Son personajes totalmente estadounidenses que viven en una realidad completamente distinta”.

Finalmente, Jesús García hizo un llamado a los medios que difundieron las fakes news para que sean responsables con la información que publican y no lo hagan por ganar clicks.

“Yo hago un llamado a que por favor sean responsables con lo que están diciendo, que sean responsables con lo que están publicando y que no lo hagan solamente por jalar click, quedan en ridículo”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado