El jurado pide testimonio de Zambada contra Genaro y datos de un decomiso bajo el mar

Por Jesús García

Nueva York, 21 de febrero (LaOpinión).- El jurado del juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, pidió revisar dos testimonios adicionales para su proceso de deliberación.

Se trata de las evidencias sobre Jesús “El Rey” Zambada García, quien fue el único testigo cooperante que dijo haberle dado al menos cinco millones de dólares a García Luna, a través del abogado Óscar Paredes.

El otro testimonio es sobre el agente de la Guardia Costera que habló sobre cómo se realizó un decomiso de cocaína en un semi sumergible cerca de las costas de Panamá.

El decomiso de esa esa droga fue revelado por Harold Mauricio Poveda Ortega, alias “El Conejo”, durante su testimonio de cómo podía operar libremente en México, debido a que el Cártel de Sinaloa tenía protección de García Luna.

Hasta el momento, el jurado ha pedido la revisión de varios testimonios, incluidos el de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, e Israel Ávila, el único testigo protegido, quien era el contador de los narcotraficantes y anotó los pagos a García Luna, conocido por sus socios como “El Metralleta” y “Tartamudo”.

El jurado de 12 miembros lleva 14 horas de deliberaciones, pero es posible que no logre su decisión este martes, debido a que los fiscales y la defensa deberán armar un paquete de información a entregarles, para poder revisarlo.

García Luna está acusado de liderar una organización criminal durante un largo periodo, tres cargos cargos de conspiración para el tráfico de cocaína y mentir a las autoridades migratorias en su proceso de naturalización.

The jury just sent a note asking for more testimony from Rey Zambada and for testimony by a US Coast Guard officer about the seizure of the narco-submarine that I just tweeted photos of during lunch.

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) February 21, 2023