VIDEO: Un presunto ataque con drones explosivos es reportado en La Ruana, Michoacán

Guadalupe Mora, hermano del exlíder de grupos de autodefensa, confirmó que se estaba convocando a la población en la plaza principal para unirse al movimiento contra “Los Viagras”.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Un presunto ataque con drones cargados de explosivos se reportó esta tarde en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán.

La denuncia surgió en redes sociales luego de que un grupo de ciudadanos se levantara en armas con el objetivo de expulsar a la organización criminal conocida como “Los Viagras“.

Según los primeros informes, la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde hace dos meses se ofició una misa en memoria de Hipólito Mora y sus escoltas, fue testigo del ataque. Guadalupe Mora, hermano del exlíder de grupos de autodefensa, confirmó que se estaba convocando a la población en la plaza principal para unirse al movimiento contra “Los Viagras”.

#AMxInforma || Captan momento de un #Ataque con explosivos lanzados desde drones en la plaza de “La Ruana”, #Michoacán, durante un evento. 📹 | Redes#AgenciaMxNoticias pic.twitter.com/Vf72I2DOKQ — Agencia Mexiquense de Noticias (@AMXNoticias) September 11, 2023

Mora Chávez aclaró que no es el organizador de esta movilización y que no tiene intención de volver a la lucha armada, optando por la vía política. También mencionó que un explosivo fue arrojado en su dirección durante el evento, pero afortunadamente no causó heridos.

La presencia de la Guardia Nacional y civiles se observa en un video que captura el momento de la explosión, que interrumpió la grabación. Cabe señalar que un amplio despliegue de más de 100 efectivos de diversas instituciones de seguridad se encuentra en la zona para garantizar la seguridad de la población y prevenir actos delictivos.

Hasta el momento, el municipio de Buenavista, Michoacán, es escenario de una tensa situación marcada por el conflicto con grupos delictivos y la respuesta de la comunidad.

#AlertaMaxima en #LaRuana #Michoacán sufre bombardeo con drones, #LupeMora estaba en en un lugar que fue objetivo del primer ataque pero afortunadamente resultó ileso, ya está en un lugar seguro pero se han reportado dos “dronazos” más. — Guillermo Valencia (@MemoValenciaR) September 10, 2023

LOS VIAGRAS MATARON A HIPÓLITO MORA, ASEGURA SU HERMANO

El pasado 29 de mayo, Guadalupe Mora, hermano del fundador de las autodefensas en Michoacán, denunció que Los Viagras mataron a Hipólito, que tenían días intentando asesinarlo hasta que lo lograron y que las autoridades lo sabían y abandonaron la comunidad de La Ruana.

“Aquí hay Guardia Nacional, Guardia Civil y militares y desde tempranito se salieron, no había nadie y desde tempranito ya andaban camionetas con gente armada para matar a Hipólito. Son Los Viagras, el jefe de ellos es Nicolás y el jefe de La Ruana es ‘La Sirena’, son los que hicieron todo esto, los últimos dos atentados que tuvieron eran los mismos”, denunció en entrevista con Milenio Televisión.

Dijo que hoy fue la última vez que habló por teléfono con Hipólito para advertirle que se cuidara porque había varias camionetas con gente armada. “Él me dijo, ‘sí, ya me avisaron’, y fue todo y al ratito se desató la balacera que duró como una hora y nadie llegó, hay testigos de cuando lo mataron y cómo todavía se bajaron y quemaron la camioneta blindada con él adentro y se fueron muy tranquilos”.

Guadalupe Mora responsabilizó a las autoridades y los acusó de estar vinculadas con Los Viagras.

“Fue intencional que se salieron para que lo mataran, aquí en el pueblo toda La Ruana sabemos que estos militares, los que están aquí, están bien metidos con ellos, con los que mataron a mi hermano, con Los Viagras, por eso se salieron, dieron chance que lo mataran”, declaró en entrevista con el periodista Benito Jiménez de Reforma.

En otra entrevista para el programa de Grupo Fórmula reveló que los ciudadanos buscaron de nueva cuenta a Hipólito para alzarse en armas debido a la violencia que se vive en La Ruana; sin embargo, el exlíder de autodefensas se negó a encabezar un nuevo movimiento.

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que el exlíder de autodefensas había recibido amenazas y para salvar su integridad se le pidió que se quedara en Morelia.

“Nosotros le habíamos pedido a Hipólito que por estos temas (amenazas) se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo su vida. Él, desafortunadamente, no aceptó, quiso ir precisamente a su lugar de origen y desafortunadamente ocurrió el día de hoy este tema”, dijo el mandatario estatal afuera de Palacio Nacional.

Lamentamos profundamente el cobarde homicidio de Hipólito Mora y elementos de la Guardia Civil. Lo decimos fuerte y claro, no habrá impunidad para quienes arrebatan la vida y se mueven en la ilegalidad. Llegaremos al fondo de lo sucedido y se hará justicia. pic.twitter.com/DZ0VEZThUu — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) June 29, 2023

El exlíder de las autodefensas Hipólito Mora, que expulsó a un cártel de la droga en Michoacán, murió en un ataque armado el pasado 25 de mayo.

Mora era uno de los últimos líderes supervivientes del movimiento armado de autodefensa de Michoacán en el que agricultores y ganaderos se unieron para expulsar al Cártel de los Caballeros Templarios del estado entre 2013 y 2014.

El activista fue uno de los pocos combatientes que permaneció en su pueblo natal después de la lucha cuidando de sus cultivos de lima. En los últimos años, Mora se quejó de que muchas fuerzas de seguridad fueron infiltradas por los cárteles y de que la violencia de las pandillas estaba peor que nunca. En el 2014, un hijo de Mora fue asesinado por una banda de narcotraficantes.

Mora viajaba habitualmente en un todoterreno blindado acompañado de un grupo de guardaespaldas, algunos de ellos antiguos vigilantes que habían sido contratados como policías.

Cerca del mediodía del 25 de mayo, cuando el activista regresaba junto a su escolta de trabajar en su finca y se dirigía a su casa en una camioneta Tahoe, fueron interceptados en la calle Hiquíngare de su poblado natal de La Runana por un grupo de personas armadas que les cerraron el paso con dos camionetas.

Comenzaron a dispararle e incendiaron una de las unidades antes de huir del lugar, indicó en un comunicado la Fiscalía General de Michoacán. Iba custodiado por elementos de seguridad en otro vehículo.

Poco después, las fuerzas de seguridad llegaron al lugar y encontraron en las inmediaciones de una camioneta incendiada el cuerpo de Mora que presentaba quemaduras en la mayor parte del cuerpo. Dentro de otra camioneta fueron hallados los cuerpos baleados de dos personas uniformadas y otra víctima, también uniformada, fue localizada en la calle.

Mora lideró un movimiento que levantó improvisadas barricadas de piedra y colgó pancartas en las carreteras de acceso al pueblo con la leyenda “S.O.S., ¡Mujeres y niños en peligro!”.

Después de que las autodefensas resistieran solas al cártel durante meses, los militares mexicanos llegaron finalmente para rescatarlos.

Mora fue incluso encarcelado brevemente por el gobierno y más tarde se presentó sin éxito como candidato a Diputado y a Gobernador de su estado. A menudo hablaba de la sensación de que sabía que podía morir, pero nunca traicionó su movimiento.

En 2022, Mora dijo a la AP que la situación en Michoacán era peor que cuando lideró a los campesinos de su pueblo natal en la lucha para expulsar al cártel de Los Caballeros Templarios en 2013. Ese cártel fue desarticulado en gran medida, pero fue reemplazado por el cártel de Los Viagras que desde entonces ha seguido secuestrando, matando y extorsionando a agricultores y empresas.