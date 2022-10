EU reitera apoyo “inquebrantable” a Ucrania, afirma Blinken ante últimos ataques

Washington, 10 de octubre (AP).— El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, prometió continuar con el apoyo “inquebrantable” a Ucrania después de los ataques con misiles del lunes.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también habló con Kuleba el lunes. En un tuit, Stoltenberg dijo que “condenó los horribles e indiscriminados ataques de Rusia contra la infraestructura civil en Ucrania”.

The Kremlin’s strikes in Ukraine today hit non-military targets and killed civilians. They demonstrate again who is in the right and who is in the wrong. To the people of Ukraine: The United States stands with you.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 10, 2022