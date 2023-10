El terrorismo contraataca

El reciente ataque a Israel que fue muy probablemente preparado -de acuerdo con información del Wall Street Journal– desde Teherán, hunde sus raíces en la historia convulsa que aqueja a la región. No pudo ser casualidad que este haya ocurrido un día después del 50 aniversario de la llamada guerra de Yom Kipur, que enfrentó a una coalición de países árabes encabezados por Siria y Egipto contra Israel. Esta guerra, a su vez, tiene como último antecedente el intento de crear en los territorios que había controlado, primero el Imperio Otomano y luego la Gran Bretaña, un hogar binacional donde palestinos y judíos pudieran convivir pacíficamente. Sin embargo, esta oferta realizada por la ONU en 1947, mediante la resolución 181, fue rechazada por la parte árabe y ese es el origen de la desventura actual.

Los ataques de hace unos días tuvieron como uno de sus mayores objetivos evitar que se consolidara un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que tenía el potencial de arrebatarle la hegemonía a Irán en la región. No debemos olvidar que en esto también desempeña un importante papel el conflicto entre la versión chiita y sunita del Islam, y que Irán es el líder indiscutible de la primera. Otro de los objetivos de los ataques fue insistir en que cualquier arreglo entre el orbe islámico e Israel debe pasar forzosamente por solucionar el conflicto árabe-israelí. El problema claro está, es que los perpetradores de las atrocidades en Israel -el grupo terrorista Hamás- no buscan una solución diplomática, sino la rendición total de Israel.

Lo que subyace detrás de los ataques es el resentimiento que tienen muchos en el mundo islámico hacia el éxito de Israel de haber construido una democracia liberal próspera, libre y justa, hasta donde esto es posible. En lugar de tratar de imitar el modelo israelí de desarrollo, los vecinos de Israel han instituido tiranías.

Ahora bien, eso no quiere decir que Israel no se haya en ocasiones extralimitado en sus intentos de mantener su seguridad. Sin duda esto ha sucedido y debe ser criticado, pero la realidad es que los habitantes de los territorios palestinos sufren hoy debido a que sus liderazgos los han gobernado, sobre todo en los últimos años, a partir de una versión fundamentalista del Islam. Hay que entender también que los ataques fueron perpetrados por Hamás y que, hasta donde sabemos, no tuvieron el visto bueno de la autoridad palestina.

Indudablemente, la solución última pasa por lograr un arreglo que permita que dos naciones -judíos y palestinos- puedan vivir en armonía. Desgraciadamente, las atrocidades cometidas en Israel por los combatientes de Hamás, hacen mucho más difícil arribar a esa solución. Es indudable que los ataques tuvieron como principal objetivo a los civiles y no a blancos militares. Ahora sabemos que incluso dos mexicanos fueron tomados como rehenes.

Lo que es casi indiscutible es que el Gobierno israelí intentará serias represalias contra los terroristas que los humillaron. Estas podrían incluso tener como blanco a Irán, lo que seguramente llevaría a una guerra generalizada en la región.

Es hora, entonces, de que la comunidad internacional intervenga antes de que sea tarde y esto escape de control. Pero los pronósticos no son muy halagüeños.

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).