NBA en México: Trae Young brilla con 41 puntos y le da el triunfo a Hawks sobre Magic

Por Carlos Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Trae Young había dicho que durante su niñez en Lubbock, Texas, tuvo la oportunidad de conocer a muchos mexicanos. El jueves, el base de los Hawks impresionó a casi 20 mil de ellos.

Young ofreció un espectáculo de 41 puntos en México, además de suministrar un pase para que Dejounte Murray consiguiera el triple de la ventaja con 31 segundos restantes en el encuentro en que los Hawks de Atlanta superaron el jueves 120-119 al Magic de Orlando.

Young sumó 33 puntos en la primera mitad por Atlanta (4-3), que jugó por primera vez al sur de la frontera. Jalen Johnson añadió 19 unidades, Murray consiguió 16 y Bogdan Bogdanovic finalizó con 15.

The Mexico City crowd shows love to Trae Young after his special performance 🫶#NBAenMéxico x #PhantomCam pic.twitter.com/R3pCzyXaZG

— NBA (@NBA) November 10, 2023