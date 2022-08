La NBA regresa a México; se enfrentarán los Spurs y el Heat en diciembre en la CdMx

Por Carlos Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto (AP).— La NBA regresa a la Ciudad de México.

Luego de una ausencia de tres años debido a la pandemia por coronavirus, la liga anunció el miércoles que los Spurs de San Antonio y el Heat de Miami animarán un partido de temporada regular el 17 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

Será el primer partido en la capital desde el 14 de diciembre de 2019, cuando los Spurs se midieron ante los Suns de Phoenix como el segundo partido de una serie de dos ese mismo año.

Dos días antes, los Mavericks de Dallas se enfrentaron a los Pistons de Detroit en el mismo escenario localizado al norte de la capital.

The NBA and Zignia today announced that the San Antonio Spurs and Miami Heat will play a regular-season game in Mexico City on Saturday, Dec. 17, marking the first NBA Mexico City Game since 2019 and the league’s 31st game in Mexico overall.

