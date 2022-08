Boletos para la NFL en México se agotan en unos minutos en su primer día de preventa

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Los boletos para el partido de la NFL México 2022 entre los 49ers de San Francisco y los Arizona Cardinals se agotaron en su día de preventa.

Las entradas salieron a las 9:00 horas de este martes través de la boletera Ticketmaster y la compra funcionaba a través de la preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banorte.

Usuarios en redes sociales expresaron su molestia al respecto, principalmente a los mecanismos implementados por Ticketmaster como la reciente creación de la “fila virtual”; así como de una pre-preventa que aconteció este lunes, y donde la mayoría de los boletos se agotaron.

“Debido a la gran demanda, la disponibilidad de boletos es extremadamente limitada y algunas opciones de boletos no estarán disponibles”, advirtió Ticketmaster poco antes de que se acabaran.

#Ticketmaster es un asco, me piso en fila virtual pero después ya nada. Vi como según avanzaba pero cuando en teoría me tocaba me saco. Es más fácil y económico ver un partido de la NFL en USA que en México.

— El Thor-O (@jjtr2780) August 16, 2022