Luis Miguel invita a concierto de Cancún a la mujer a quien le arruinó el cumpleaños

El joven y su madre fueron contactados por el verdadero equipo de Luis Miguel, para darles la noticia de que asistirán al concierto en Cancún, luego de ser estafados en Mérida.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Luis Miguel se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que un fanático y su madre lo captaran en video durante su estancia en el restaurante Yerba Santa en Mérida, Yucatán, previo a una de sus presentaciones.

De acuerdo con la grabación del usuario “Soy Ericksid”, se observa cómo el joven capta un tierno momento con su madre, quien se disponía a celebrar su cumpleaños en el lujoso establecimiento. Sin embargo, el personal del lugar le pide que ajustará el ángulo de su cámara o dejara de grabar, debido a que en la mesa de atrás se encontraba el intérprete de “Culpable o no“.

Tras el incidente, los internautas calificaron el acto como una interrupción innecesaria y hasta aseguraron que “El Sol de México” arruinó la velada de la mujer, ya que se sabe que al famoso no le gusta ser grabado en público.

Arruina @LMXLM cumpleaños en #Mérida. Una mesera pide a clientes dejen de grabar por solicitud de Luis Miguel quien se encontraba en una mesa atrás y pensó que tomaban un video de él; por la interrupción la vela del pastel se consumió y la señora no pudo pedir su deseo… pic.twitter.com/NC3HuON84O — William Casanova (@xkau) November 8, 2024

Luego de que el video causará indignación en la plataforma de TikTok, el joven detalló que el equipo del Luis Miguel se contactó con él para remediar los hechos e invitarlos a una de sus presentaciones en Mérida, programado para el viernes 8 de noviembre.

Pese a la fecha y hora acordada por el supuesto equipo del cantante, el hombre y su madre compartieron un nuevo video en el que mostraron su presencia en el estadio Carlos Iturralde; sin embargo, denunciaron que nunca recibieron respuesta para ingresar al evento.

“Fuimos al concierto de Luis Miguel, llegamos a donde nos dijeron, esperamos por la llamada como lo habían pactado porque iban a salir por nosotros, nos citaron a las 9, empezó el show, pasaron 45 minutos, no había señal en el lugar (…), nunca salieron y nos fuimos”, declaró.

La familia a la que le arruinaron el festejo porque Luis Miguel salía en el fondo de un un video asegura que fue contactada por gente del equipo del cantante para invitarlos a la presentación en Mérida. Los dejaron esperando. pic.twitter.com/hP4apUyyBr — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) November 10, 2024

De acuerdo con los testimonios de “Soy Ericksid”, las personas que los contactaron lo bloquearon de sus redes sociales sin aclarar la invitación. Acto seguido, el verdadero equipo de Luis Miguel se contactó con el usuario para ofrecerle una disculpa por lo sucedido, y a quien invitó junto a su madre de acudir a una presentación del cantante para este domingo en 10 de noviembre en el estadio Andrés Quintana Roo de Cancún.

Asimismo, detalló que había recibido el código de acceso para poder recoger sus boletos en la taquilla, por lo que recalcó que se encontraban ya de camino a la ciudad de Cancún para poder disfrutar del concierto.

“Ya pude hablar con su equipo, el equipo real, me dieron pruebas y todo. Me ofrecieron una disculpa porque quién me contactó para decirme que íbamos a poder entrar al concierto en Mérida era falso (…). Ya me comentaron que Luis Miguel está muy apenado por esto y por eso nos invitan al concierto en Cancún. Voy en camino con mi mamá”, concluyó.