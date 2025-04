Musk sufre golpes por todos lados y Tesla se hunde. “Ya se va”, habría dicho Trump

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump declaró este lunes que quiere mantener a Elon Musk en la Casa Blanca mientras esté dispuesto a supervisar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, pero insinuó que el mandato del multimillonario empresario tecnológico podría estar llegando a su fin, según un reporte de USA Today.

El medio Politico, con sede en Washington, agregó: “Trump ha comunicado a su círculo más cercano, incluyendo a miembros de su Gabinete, que Elon Musk dejará en las próximas semanas su actual rol en el Gobierno, figura clave y gurú de la crítica en Washington. El Presidente sigue satisfecho con Musk y su iniciativa para la eficiencia del Gobierno, pero ambos han decidido en los últimos días que pronto será el momento de que Musk regrese a sus negocios y asuma un papel secundario, según tres personas cercanas a Trump que pidieron el anonimato para describir la evolución de la relación”.

Get in, patriots—we have a country to save.🇺🇸@ElonMusk helps President Trump pick his new @Tesla! pic.twitter.com/VxdKMsOBjW

— The White House (@WhiteHouse) March 11, 2025