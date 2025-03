El dueño de Tesla y SpaceX anuncia que lanzará un cohete rumbo a Marte en 2026

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS).- El dueño de SpaceX, Elon Musk, anunció el lanzamiento de su primer cohete Starship a Marte el año que viene, con un robot humanoide Optimus de Tesla.

Tesla, la firma de automóviles eléctricos de la que Musk también es CEO, presentó los robots Optimus de la compañía en un evento en octubre.



Yes. That will happen on either the 2nd or 3rd Earth-Mars launch window, so roughly 5 to 7 years from now.

The key question is whether Earth’s current civilizational technology level will last long enough to ensure that Mars can grow by itself, even if supply ships from Earth…

— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2025