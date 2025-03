Musk centra su atención en la Casa Blanca: recorta dependencias y saca información

Como cabeza del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk ha ido mucho más allá de recortar personal, sus empleados también han obtenido datos gubernamentales.

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– Elon Musk parece haber abandonado casi por completo sus otros trabajos y ha estado durmiendo en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, junto a la Casa Blanca. Tiene una oficina allí donde, al parecer, ha instalado una computadora para videojuegos con un gran monitor curvo, relata The Economist. Como cabeza del Departamento de Eficiencia Gubernamental ha ido mucho más allá de recortar personal, pues sus empleados también han obtenido datos gubernamentales.

“En febrero, cuando USAID fue, en palabras del Sr. Musk, "enviada a la trituradora", los reclutas de DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) intentaban tomar el control del sistema central de pagos del Tesoro para detener sus pagos a los contratistas. En las semanas posteriores, han intentado, con distintos grados de éxito, acceder a datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Administración del Seguro Social y el Departamento de Trabajo, entre otros. El 20 de marzo, el Sr. Trump firmó una orden ejecutiva que refuerza su capacidad para hacerlo, aunque los litigios continúan”, relata The Economist.

La publicación ejemplifica cómo el departamento que encabeza Musk ha arrasado con un departamento entero, la USAID, que financiaba grupos opositores por el mundo. “En otros, ha desatado el caos con despidos repentinos y cambios de rumbo igualmente repentinos por órdenes judiciales. Casi en todos los ámbitos, con sus correos electrónicos amenazantes, despidos masivos y su acaparamiento de datos gubernamentales confidenciales, DOGE ha provocado algo cercano al pánico entre los funcionarios públicos”.

"No he hecho más que apagar incendios de DOGE durante seis semanas", dijo un abogado del gobierno a The Economist, que apunta cómo ahora los psiquiatras de Asuntos de Veteranos brindan terapia en “oficinas diáfanas y concurridas porque ya no pueden trabajar desde casa”, cómo los guardabosques tienen que rogar para que les permitan comprar gasolina al tiempo que un buzón al que se les ha ordenado a los trabajadores que envíen agendas semanales de boletines está lleno.

Los trabajadores están furiosos, dice la publicación británica y cita a un empleado del Tesoro que votó por Trump tres veces que describe a Musk como "el anticristo".

La publicación rememora cómo se dio, por ejemplo, la desaparición del Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP) que fue establecido por el Congreso en 1984 para promover el fin de los conflictos en todo el mundo. “Cuarenta años después, llegó a su fin con un enfrentamiento armado en su sede”.

Esta agencia, explica The Economist, no forma parte del poder ejecutivo. “Es una ‘corporación independiente sin fines de lucro’, según su ley fundacional, y posee su propio edificio. Sin embargo, el 19 de febrero, Donald Trump emitió una orden ejecutiva para clausurarlo. Su presidente, George Moose, se resistió, pero no pudo resistir. En la tarde del 17 de marzo, el ‘Departamento de Eficiencia Gubernamental’ (DOGE) de Elon Musk fue de visita”.

La incursión fue solo una de las docenas de redadas realizadas por el DOGE en diversas áreas del Gobierno. La tensión que desató y la naturaleza de las tácticas del DOGE ilustran hasta qué punto Musk se ha convertido en el ejecutor de Trump, destaca el medio.

Según una declaración jurada de Colin O'Brien, jefe de seguridad del Instituto, alrededor de las 14:30, tres coches llenos de hombres se presentaron en la sede. Kevin Simpson, empleado de Inter-Con, contratista que gestionaba la seguridad del edificio hasta que el Sr. O'Brien canceló el contrato, les permitió acceder al vestíbulo. “No obstante, el Sr. Simpson conservaba una llave física. Según el Sr. O'Brien, Derrick Hanna, vicepresidente de Inter-Con, afirmó que la empresa había sido amenazada con perder todos sus contratos gubernamentales si no cooperaba y dejaba entrar a Doge”.

El abogado de este Instituto llamó al departamento de policía de Washington D. C. para denunciar un allanamiento. Mientras tanto, se cerraron electrónicamente todas las puertas interiores del edificio. El enfrentamiento se resolvió cuando la policía, aparentemente siguiendo el consejo de Ed Martin, fiscal federal interino de Trump para el Distrito de Columbia, obligó a abrir las puertas.

“Al día siguiente, el sitio web del instituto estaba fuera de servicio y su señalización había sido retirada de su sede. Los aproximadamente 400 empleados de la organización, muchos de los cuales trabajan en zonas de conflicto, se encuentran ahora en una situación precaria”.

"Han generado confusión, miedo y aversión en toda la fuerza laboral federal", afirma Max Stier, de Partnership for Public Service, una organización benéfica que trabaja para mejorar el gobierno.

The Economist apunta cómo en realidad la planificación “de algo mucho más drástico bajo el gobierno de Trump parece haber comenzado incluso antes de las elecciones”. Expone cómo en un podcast reciente, el Senador Ted Cruz recordó una reunión con Musk en septiembre u octubre, donde el multimillonario tecnológico afirmó querer "el inicio de sesión para cada computadora" del gobierno.

Para cuando Trump asumió el cargo el 20 de enero, ya existía un plan claro. Mediante una orden ejecutiva, Trump integró DOGE en una organización ya existente, el Servicio Digital de Estados Unidos (USDS), y le otorgó el mandato de acceder a cualquier sistema informático del Gobierno.

Con esto, los nuevos empleados de Musk —casi todos jóvenes ingenieros de software— se pusieron manos a la obra en estas labores.” Llevan sudaderas con capucha, llevan varios teléfonos y consumen bolsas de nicotina Zyn. Algunos han estado durmiendo en las oficinas de la Administración de Servicios Generales. Los funcionarios de carrera los conocen como las "Ratas Almizcleras" o "los Bobs" (por los personajes consultores de la película de culto "Office Space")”.

Musk afirma que no cree que "nada haya sido tan transparente nunca", pero DOGE ha mantenido el hermetismo desde el principio, cuestiona The Economista. “Sus empleados ocultaron sus nombres en las agencias a las que llegaron. Durante varias semanas, los abogados del gobierno declararon a los jueces que desconocían quién era el administrador formalmente a cargo de DOGE. A finales de febrero, cedieron y nombraron a Amy Gleason, exempleada del Departamento de Servicios Financieros (USDS), como administradora interina. Sin embargo, en una declaración jurada del 19 de marzo, la Sra. Gleason admitió que nadie le reporta y que DOGE aún no tiene un organigrama”.

“DOGE parece estar dirigida directamente por el Sr. Musk y por sus lugartenientes de confianza en el mundo empresarial, como Steve Davis, un colaborador de larga data”, señala la publicación.

Lo cierto, apunta The Economist, Musk aún no está recortando significativamente el déficit presupuestario. “Los salarios de los funcionarios públicos representan solo alrededor del 5 por ciento del gasto federal. Despedir a agentes del IRS, en particular, podría costar una fortuna en impuestos no recaudados. Otros recortes han afectado a la investigación científica y las licencias de software. Sin duda, algunos de estos recortes necesitaban recortes, pero han sido indiscriminados.”