Presidente de EU pide que detenidos por atacar a Tesla vayan a prisión en El Salvador.

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que las personas detenidas por los ataques contra instalaciones de Tesla, la empresa del magnate Elon Musk, sean condenados a 20 años de cárcel por "terroristas" y ha sugerido que purguen su pena en cárceles de El Salvador.

Trump describió como "matones terroristas enfermos" a estas personas, acusadas el jueves por la Fiscalía como represalia por el supuesto lanzamiento de artefactos incendiarios en instalaciones y vehículos de Tesla en Colorado, Oregón y Carolina del Sur.

I look forward to watching the sick terrorist thugs get 20 year jail sentences for what they are doing to Elon Musk and Tesla. Perhaps they could serve them in the prisons of El Salvador, which have become so recently famous for such lovely conditions!

