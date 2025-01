Muerto en explosión de Cybertruck era Boina Verde; FBI no ve liga con Nueva Orleans

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS).– La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) ha asegurado que "no existe un vínculo" entre el atropello intencionado en Nueva Orleans en el que han muerto al menos 14 personas y la explosión de un vehículo Tesla frente al Hotel Internacional Trump en Las Vegas.

"Estamos siguiendo todas las pistas posibles y no descartamos nada. Sin embargo, en este momento, no hay un vínculo definitivo entre el ataque aquí en Nueva Orleans y el de Las Vegas", ha asegurado el subdirector adjunto de la división antiterrorista de la agencia, Christopher Raia.

El funcionario ha celebrado este jueves una rueda de prensa desde Nueva Orleans en la que, acompañado del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, y otras autoridades, ha asegurado que el atropello fue "un acto de terrorismo" en solitario por parte de un ciudadano estadounidense al que se le atribuye interés por Estado Islámico.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había asegurado horas atrás que las fuerzas de seguridad estaban investigando si existían vínculos entre ambos sucesos. Por su parte, el presidente electo, Donald Trump, ha lamentado que ambos episodios hacen del Estados Unidos "el hazmerreir del mundo".

Por separado, autoridades informaron este jueves que el hombre que murió en la explosión de una Cybertruck cargada con explosivos frente a un hotel del Presidente electo, Donald Trump, en Las Vegas, era un soldado activo del Ejército estadounidense.

Dos oficiales identificaron al hombre dentro del vehículo Tesla como Matthew Livelsberger. Los agentes informaron a la agencia The Associated Press bajo condición de anonimato.

Cybertruck blows up at Trump Tower in Las Vegas @elonmusk @realDonaldTrump @LasVegasLocally @VitalVegas pic.twitter.com/8dZrKbbKYi

— Gambling News (@GamblingNews123) January 1, 2025