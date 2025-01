Trump y la cadena Fox difunden que atacante en Nueva Orleans entró por Coahuila

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La narrativa con respecto al atropellamiento masivo ocurrido este miércoles en la ciudad de Nueva Orleans ha empezado a ser manoseada por la derecha estadounidense. Tanto el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como la cadena noticiosa Fox News alegaron que el atacante vino desde México, un hecho que después se intentó desmentir.

A pocas horas de que se informara un atentado en la transitada calle de Bourbon Street, se dio a conocer que el FBI había iniciado una indagatoria por un probable ataque "terrorista", pues el responsable sería Shamsud Din Jabbar, originario de Texas, quien portaba una bandera del Estado Islámico al momento del incidente.

Sin embargo, previo a que siquiera se revelara la identidad del principal sospechoso y los detalles al respecto, el Presidente electo Donald Trump aludió a la narrativa de los externos que supuestamente invaden Estados Unidos para afectar dicho país.

They are trying to label this as a terrorist attack committed by a migrant and push the blame on "ISIS" because of a "black flag" hanging from a pole from the back of his truck that apparently "came through the eagle pass border crossing" 2 days-30days ago.

The "we are the news"… pic.twitter.com/5zpyYpRkfF

— 1984 (@TheOfficial1984) January 1, 2025