La SRE reporta 2 mexicanos heridos en ataque en Nueva Orleans; "están estables", dice

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que , hay 2 mexicanos afectados por el atropellamiento masivo ocurrido este miércoles primero de enero en Nueva Orleans, Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la Cancillería mexicana actualizó el estado de posibles connacionales que se vieran afectados por la mascare ocurrida este día. Sobre las dos personas reportadas, afirmó que ambas se reportan estables.

"El Consulado de México en Nuevo Orleans mantiene contacto con sus familiares y otorgando la asistencia y acompañamiento que se requiera", agregó.

El ataque dejó al menos diez fallecidos y 30 personas lesionadas en una concurrida calle de la ciudad. Según las autoridades, el responsable, Shamsud Din Jabbar, originario de Texas, tenía supuestos vínculos con el Estado Islámico.

El FBI, encargado de la investigación, confirmó que el caso es tratado como un acto de terrorismo. Además, reportó que se encontraron posibles artefactos explosivos en el Barrio Francés, aunque alejados del lugar del atropello.

Din Jabbar conducía una camioneta a alta velocidad y buscaba atropellar a la mayor cantidad de personas posible, según declaró Anne Kirkpatrick, superintendente de Policía de Nueva Orleans.

FBI Statement on the Attack in New Orleans https://t.co/Wt2I0kj9fV

The FBI has set up a digital tip line, and we ask anyone with information or video of the incident to submit them to https://t.co/LLKUGwHYhY or call 1-800-CALL-FBI.

— FBI (@FBI) January 1, 2025