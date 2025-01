EU investiga posible enlace entre ataque de Nueva Orleans y explosión en Las Vegas

MADRID, 2 Ene. (EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este miércoles que las fuerzas de seguridad están investigando si existen vínculos entre el atropello intencionado en Nueva Orleans, en el que han muerto al menos 15 personas, y la explosión de un vehículo Tesla frente al Hotel Internacional Trump en las Vegas.

En cuanto al incidente en Nueva Orleans, Biden ha remarcado que el atacante era un ciudadano estadounidense nacido en Texas que sirvió en el Ejército de Estados Unidos "durante muchos años", mientras que también estuvo en la reserva de las Fuerzas Armadas "hasta hace unos años".

"El Buró Federal de Investigaciones (FBI) también me ha informado de que, pocas horas antes del ataque, publicó vídeos en redes sociales en los que indicaba que estaba inspirado en la expresión del deseo de matar de Estado Islámico", ha señalado antes de recordar que las autoridades encontraron una bandera de dicho grupo yihadista en el vehículo que alquiló para llevar a cabo este ataque.

To all the people of New Orleans grieving today, our nation grieves with you.

I've directed my team to provide every resource necessary to support the ongoing investigation and ensure there is no remaining threat to the American people. pic.twitter.com/4TlJnJHZte

