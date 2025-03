Un Juez de EU ordena a la oficina de Elon Musk que detenga desmantelamiento de USAID.

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS).- Un Juez Federal ordenó este martes que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE), liderado por el multimillonario Elon Musk, detenga los esfuerzos para desmantelar la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID).

Chuang ha indicado que el DOGE no puede rescindir más contratos ni subvenciones, ni despedir ni suspender a más empleados. También ha prohibido al personal del DOGE compartir datos personales confidenciales, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

Federal judge Theodore Chuang of Maryland has ordered Donald Trump, Elon Musk, and DOGE to reinstate nearly all of USAID.

The judge said that DOGE's actions "likely violated the United States Constitution in multiple ways."

