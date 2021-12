Tribunal Superior de Londres aprueba extradición de Julian Assange a Estados Unidos

Ciudad de México, 10 de diciembre (RT).- El Tribunal Superior de Justicia de Londres aprobó este viernes extraditar a Estados Unidos al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El Tribunal de Apelación de Londres devolvió el caso de la extradición de Assange a Estados Unidos a un tribunal inferior de Westminster, mientras el fundador de WikiLeaks sigue encarcelado.

El Juez Timothy Holroyde afirmó que la defensa de Assange tiene derecho a impugnar el veredicto presentando un recurso. “El tribunal permite presentar el recurso”, señaló.

Por su parte, la pareja del fundador de WikiLeaks, Stella Moris, calificó la decisión como “un grave error judicial”. “¿Cómo puede ser justo, cómo puede ser correcto, cómo puede ser posible extraditar a Julian al mismo país que planeó matarlo?”, lamentó.

Asimismo, Moris aseguró que la defensa presentará un recurso “lo antes posible”.

Julian Assange fiancee @StellaMoris1: “How can it be fair, how can it be right, how can it be possible, to extradite Julian to the very country which plotted to kill him?” #FreeAssangeNOW #AssangeCase https://t.co/0K3ojEkwaK pic.twitter.com/b2q7Nz6RwL

— WikiLeaks (@wikileaks) December 10, 2021