La inflación de EU hace perder al dólar frente al peso: tipo de cambio baja a 20.88

El dato de los precios al consumidor en EU hizo que el dólar retrocediera respecto a otras divisas. Al mismo tiempo, Wall Street va en verde. Desde ayer se mostró una ligera contracción en los mercados internacionales en espera de nuevos datos sobre Ómicron, sin embargo, también se comportan a la expectativa debido a las tensiones entre Rusia y países de orientales, y a los pagos de deuda de la inmobiliaria china Evergrande.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo/EFE).– Luego de que se diera a conocer que la inflación anual de noviembre en Estados Unidos, el peso cerró la jornada con una apreciación cotizando alrededor de 20.88 pesos por dólar.

Por la mañana, la divisa local arrancó en 20.92 unidades por dólar. De hecho, en el mercado cambiario la mayoría de las divisas ganaron terreno frente a la moneda estadounidense tras el dato de los precios al consumidor, siendo las más apreciadas el rublo ruso con 0.50 por ciento, el peso colombiano con 0.49 por ciento, el dólar australiano con 0.39 por ciento, la corona noruega con 0.37 por ciento el rand sudafricano con 0.29 por ciento y el peso mexicano con 0.24 por ciento.



La paridad entre la divisa mexicana y la estadounidense se ubicaba entre un mínimo de 20.8800 y un máximo de 21.0554 pesos. Mientras, el FIX interbancario se encuentra en 21.03 pesos (corte al 9 de diciembre), según los datos del Banco de México (Banxico).

En ventanillas, el dólar se vende hasta en 21.50 unidades.

Sobre la apreciación semanal, el pesó ganó un 2.11 por ciento al cotizar en 20.92 por dólar en una segunda semana consecutiva de corrección en la que bajó de la barrera de las 21 unidades. El dato implica una apreciación semanal de 45 centavos mexicanos frente al tipo de cambio de 21. 37 unidades del viernes anterior reportado por el Banco de México (Banxico).

En el caso de la bolsa de valores, comenzó con ligeras pérdidas en su primer indicador, S&P/BMV IPC, el cual quedó en 51 mil 130.73 unidades.

Sin embargo, al paso de la sesión tuvo un mayor retroceso, de -0.32 por ciento, lo que dejó al IPC muy cerca de las 50 mil 900 unidades.

Apertura de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 51,130.73 / -0.21% Dólar Spot: 20.8981 — Bolsa Mexicana (@BMVMercados) December 10, 2021

WALL STREET VA EN VERDE PESE A INFLACIÓN

Wall Street resurgió esta semana pese a la alta inflación registrada en noviembre en Estados Unidos y el temor a la variante ómicron del coronavirus, ante la que algunos gobiernos europeos están reforzando las medidas para evitar contagios.

En el acumulado semanal, el Dow Jones de Industriales avanza un 4 por ciento , el selectivo S&P 500 un 3.8 por ciento y el índice compuesto Nasdaq un 3.6 por ciento .

En las principales plazas europeas, el dato del IPC estadounidense no ha caído bien y ha dejado pérdidas, pero aún así se registran ganancias semanales: París un 3.34 por ciento , Fráncfort un 2.99 por ciento , Milán un 3.02 por ciento , Londres un 2.38 por ciento y Madrid un 1.44 por ciento.

La inflación en EU siguió subiendo el mes pasado y se situó en el 6.8 por ciento en tasa anualizada, una cifra no vista desde 1982 que sigue atribuyéndose a los problemas en las cadenas de suministro, especialmente en el sector automotriz y la vivienda, junto a la mayor demanda de los consumidores.

Sin embargo, esto no impidió que el S&P cerrara hoy en cifras récord.

“Si bien la inflación superó las expectativas del mercado, la magnitud de la sorpresa fue menor que durante la primavera o después del verano”, apuntó Ana Otálvaro, mánager de portafolio en la firma AXA IM.

El informe sobre la inflación “probablemente encamina a la Reserva Federal a anunciar un ritmo más rápido del ‘tapering‘ (retirada de estímulos) en su próxima reunión de la semana que viene”, apostilló Sylvia Dall’Angelo, economista senior del negocio internacional de Federated Hermes.

PETRÓLEO MEXICANO BAJA A 66 DÓLARES

La mezcla mexicana de petróleo bajó alrededor de un dólar en la ultima sesión, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

Datos del portal de la empresa petrolera estatal mostraron que al corte del 9 de diciembre, el crudo mexicano bajó hasta los 66.37 dólares por barril.

En la sesión previa el costo del barril mexicano estaba en 67.45 dólares, una variación de sólo 45 dólares respecto a su sesión anterior.

La baja cotización en el petróleo de México se debe a los retrocesos que registró el mercado cuando se dio a conocer la nueva variante de COVID-19, bautizada como Ómicron.

PETRÓLEO DE TEXAS SUBE 1.33 POR CIENTO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con un alza del 1 por ciento y se situó en 71.67 dólares, despidiendo su mejor semana desde agosto.

Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en enero sumaron 0.73 dólares con respecto a la sesión previa.

El petróleo de referencia estadounidense selló la semana con una revalorización del 8 por ciento pese a preocupación por las restricciones impuestas por varios gobiernos europeos para contener los contagios de coronavirus.

“Ha acabado siendo una semana bastante buena para los precios del crudo ya que el golpe en la demanda por ´(la variante) ómicron puede ser limitada”, dijo el analista Edward Moya, de la firma Oanda.

El experto opinó que la alianza OPEP+ sigue teniendo “mano firme” en la dirección de los precios “y puede interrumpir cualquier venta masiva con una rápida reversión de su incremento de producción”.

Según los analistas, el mercado está también pendiente de las endeudadas promotoras inmobiliarias chinas Evergrande y Kaisa, calificadas por la agencia Fitch en suspensión de pagos.