Producción industrial en México crece 0.7% en octubre; suma 7.4% en 10 meses de 2021

Pese al aumento mensual, la actividad industrial aún se encuentra un 3.8 por ciento por debajo de los niveles prepandemia. Además, según rescató el presidente del Inegi, lleva seis meses con variaciones mínimas, es decir, “prácticamente en el mismo nivel”.

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- La producción industrial en México creció un 7.4 por ciento interanual entre enero y octubre de 2021 tras el repunte en el décimo mes del año del 0.7 por ciento, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato de enero a octubre fue resultado del aumento de la manufactura (9.7 por ciento), de la construcción (8.6 por ciento) y de la minería (1.7 por ciento), contrarrestado parcialmente por la caída de la generación y transmisión de energía eléctrica, agua y gas (0.5 por ciento), precisó el organismo en un comunicado.

Mientras que en el décimo mes del año, la actividad industrial subió un 0.7 por ciento gracias al empuje de la construcción (2.9 por ciento) y la minería (1.1 por ciento), en tanto que la generación de electricidad cayó un 2.2 por ciento y la manufactura se mantuvo invariable.

En cifras desestacionalizadas, la actividad industrial avanzó un 0.6 por ciento en octubre respecto al mes previo por el alza en la industria manufacturera (1.8 por ciento), la generación de electricidad (1.2 por ciento) y la minería (0.2 por ciento), mientras que cayó la construcción un 1.3 por ciento.

“La actividad industrial, que subió 0.6 por ciento mes contra mes en octubre 2021, lleva 6 meses prácticamente en el mismo nivel y se ubica 3.8 por ciento por debajo de nivel prepandemia (enero-febrero 2020)”, dijo en Twitter el presidente del Inegi, Julio A. Santaella.

La pandemia del coronavirus llevó a las autoridades a ordenar la paralización de todas las actividades no esenciales en abril y mayo de 2020.

En junio de 2020 comenzó la llamada “nueva normalidad”, con una apertura gradual de la economía y las actividades sociales.

La actividad industrial se desplomó un 10 por ciento en 2020, una caída que se suma al descenso del 1.8 por ciento en 2019 y es un reflejo de la debilidad económica de México.

El Producto Interno Bruto (PIB) mexicano se contrajo un 8.2 por ciento en 2020, su peor desplome desde la Gran Depresión de 1932, y se estima un repunte para 2021 superior al 6 por ciento.

En 2019, la caída del PIB fue del 0.3 por ciento.

en agosto 2021, 16 entidades federativas mostraron un aumento en su actividad industrial, 15 una baja y #Durango no presentó avance mensual; el mayor avance de registró en #Nayarit (21.1% m/m) y el mayor retroceso en #Colima (-4.7%).