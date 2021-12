No cederemos en el tema del litio, afirma AMLO luego de reunión con empresarios

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la reunión que sostuvo ayer con empresarios mexicanos se hablaron de temas de la industria eléctrica, pero les dejó claro que su Gobierno no cederá en el tema del litio.

Durante su conferencia de prensa matutina, celebrada en Chihuahua, el titular del Poder Ejecutivo dio a conocer que en su encuentro con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) se habló con “claridad y franqueza” sobre los abusos que se cometieron en otros tiempos, en los que se daba prioridad a los negocios privados.

El mandatario dijo que se planteó llegar a un acuerdo sobre temas energéticos, en especial en el caso de la Reforma Eléctrica. Pero insistió que no cambiaría de opinión sobre las concesiones del litio.

“Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a dialogar, ya se está haciendo, pero hay cosas donde no vamos a ceder. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dominio de la Nación sobre el litio. Ese mineral es estratégico y debe ser de la Nación. No se puede privatizar porque no se ha hablado de eso, nada más se habla de la industria eléctrica, pero yo sé lo que les importa mucho a quienes se dedican al tráfico de influencias del litio”, comentó.